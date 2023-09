Beeld Eline van Strien

‘Toen ik in Amsterdam uit het vliegtuig stapte, werd ik direct meegesleept door een caleidoscoop van sensaties. De scherpe bries voerde gefluister van de geschiedenis mee, terwijl het door de charmante straten van de stad ritselde. Mijn zintuigen dansten op het ritme van voorbijrazende fietsen, een symfonie van culturele versmelting. Levendige tulpen schilderden het landschap, een levend bewijs van het rijke erfgoed van de stad. Bij elke stap had ik het gevoel dat ik door de tijd liep en eeuwen van kunst, innovatie en traditie ervoer. Welkom in Amsterdam!’

Wat is hier aan de hand? Hebben we te maken met een toerist die al gedrogeerd in het vliegtuig is gestapt? Nee, bovenstaande wartaal is het startpunt van de reisgids Amsterdam Travel Guide 2024 van veelschrijver Mike Steves, die ook boeken over Hawaii, Kroatië, Bangkok en Barcelona schreef. En New York, Parijs en Tokio. En nog veel meer.

Hoe Stevens in zo’n korte tijd zoveel steden kan bezoeken en er boeken over kan volschrijven? Zijn geheim: hij bestaat niet, ook al wordt hij op Amazon ‘een doorgewinterde reiziger met meer dan tien jaar ervaring’ genoemd. Zijn broddelwerkjes zijn gevuld door ChatGPT, zo onthulde The New York Times deze zomer. ‘Mike Steves’ is niet de enige; ’s werelds grootste boekhandel Amazon staat vol met AI-boeken. De door de krant genoemde voorbeelden zijn uit de handel gehaald, maar andere, zoals die van Amsterdam, zijn nog steeds te koop.

Na de hallucinante beginregels staat er welgeteld één foto in de reisgids. Het kleurige kiekje laat echter niet Amsterdam zien, maar het Mexicaanse stadje Cholula in de staat Puebla. Wat volgt, is een gortdroge verzameling feitjes, ijverig door ChatGPT bij elkaar gesprokkeld. Grolsch is een lokaal Amsterdams bier en de al jaren geleden gesloten Club Trouw is in de reisgids nog altijd een levendige club met internationale dj’s.

Het is een absurde, maar op het eerste oog ook vrij onschuldige illustratie van een trend die steeds zichtbaarder begint te worden: AI-rommel verspreidt zich over alle uithoeken van het internet en verdrijft de door mensen vervaardigde teksten, foto’s of muziek. Sinds generatieve AI (het soort AI dat zelf iets kan maken) voor iedereen beschikbaar is, is de hoeveelheid tijd en moeite om websites, teksten, boeken, muziek of foto’s te produceren gereduceerd tot bijna nul. Maar de gevolgen zijn lang niet altijd zo onschadelijk als bij de rare reisgidsen. Drie gevaren.

1. Bewuste desinformatie

Bijna de helft van alle Nederlanders maakt zich ‘redelijk tot veel zorgen’ over de invloed van misinformatie op internet, zo bleek vorige week nog uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Die zorgen lijken vooral over maatschappelijke en politieke onderwerpen te gaan, denk aan berichten over vaccinaties of de oorlog in Oekraïne. Het probleem zal eerder groter dan kleiner worden, want met de opkomst van AI is het fabriceren en verspreiden van desinformatie eenvoudiger dan ooit. Makkelijker, maar ook overtuigender, want AI kan niet alleen teksten produceren, maar ook stemmen van politici imiteren en realistische foto’s fabriceren van situaties die nooit hebben plaatsgevonden.

Politieke beïnvloedingscampagnes trekken altijd de aandacht, maar veel desinformatie heeft een banalere achtergrond: geld. Waren het tot voor kort nog mensen die spectaculaire onzinberichten bij elkaar tikten in de hoop zoveel mogelijk internetters te verleiden op de kop te klikken en daardoor de advertentie-inkomsten omhoog te doen schieten, tegenwoordig kan ChatGPT dit klusje doen.

Een nog directere manier om geld van onwetende mensen uit de zak te troggelen is het verspreiden van foutieve informatie over cryptomunten. Er is altijd wel iemand die, lekker gemaakt door een opgepompt jubelbericht, bezwijkt voor de verlokkingen en de portemonnee trekt voor een of andere onzinmunt.

Een Amerikaanse universiteit deed onderzoek naar dergelijke activiteiten. De onderzoekers legden een netwerk bloot van 1.140 accounts op Twitter die desinformatie over crypto’s en blockchain postten. Die berichten zijn geschreven door ChatGPT, ontdekten zij. Zij bevatten namelijk nog restjes tekst die ChatGPT-maker OpenAI er altijd als disclaimer bijzet. Bijvoorbeeld: ‘Als AI-taalmodel kan ik niet op Twitter bladeren of toegang krijgen tot specifieke tweets om antwoorden te geven.’

Het werkelijke aantal van dit soort AI-aangedreven accounts is dus vermoedelijk veel hoger; de onderzoekers haalden er alleen de knulligste tweets uit.

Het is wachten op het moment dat zulke alles-in-eenpakketten ook opduiken bij politieke beïnvloedingscampagnes. De techniek lijkt er al te zijn. Vorige maand gaf de Amerikaanse nieuwssite TheDebrief een blik in de nabije toekomst, met de beschrijving van het ‘volledig autonome AI-desinformatiesysteem’ CounterCloud.

Het idee daarvan is dat er geen mens meer nodig is in het hele proces. De (anonieme) makers ontwikkelden een systeem dat vanuit een vooraf meegegeven ideologie aan de lopende band ‘tegenartikelen’ schrijft op basis van bestaande stukken van gerespecteerde media.

CounterCloud beslist zelf welke artikelen het best in aanmerking komen voor actie, past dan de feiten aan en maakt het nog wat overtuigender door eventueel foto’s te fabriceren. Een uitgebreid profiel van een niet-bestaande journalist, een door een AI-stem voorgelezen samenvatting en nepreacties maken het compleet. Daarna kan CounterCloud ook tweets maken die het verkeer naar de sites moeten leiden.

‘Tegen heel lage kosten produceert dit systeem desinformatie, 24 uur per dag, zeven dagen per week’, zegt de maker in een uitlegvideo. Naar eigen zeggen wil ze hiermee aantonen dat een dergelijk model nu al goed werkt en vooral waarschuwen tegen de gevolgen.

2. Onbewuste rommel

Terug naar die Amsterdamse reisgids. De bedenker daarvan zal echt niet het plan hebben gehad om argeloze toeristen bewust te misleiden met de foto van een Mexicaanse stad en hopeloos oppervlakkige opsommingen, talloze herhalingen en foutieve informatie. Hetzelfde geldt voor een ander recent voorbeeld uit het onuitputtelijke aanbod van Amazon: een boek over paddestoelen. Ook dit Wilde paddestoelen kookboek voor beginners’ bleek door AI te zijn volgekalkt. Maar anders dan al die reisgidsen is een boek over het eten van wilde paddestoelen dat niet door een menselijke expert is geschreven, maar door een computermodel dat geen kennis heeft van de fysieke wereld, levensgevaarlijk.

De Amerikaanse computerwetenschapper Emily Bender waarschuwt hier voortdurend voor: ‘Helaas kunnen de voortbrengselen zo plausibel lijken dat ze, zonder een duidelijke indicatie van de synthetische oorsprong ervan, een schadelijke en verraderlijke vervuiler van ons informatie-ecosysteem worden.’ Dít is het grote existentiële probleem van AI dat de mensheid bedreigt, aldus Bender.

Soms zullen de AI-voortbrengselen zich in de krochten van het internet of de onlineboekhandels ophouden, maar dat hoeft niet altijd het geval te zijn. Vice ontdekte in juni dat de top 100 van youngadultboeken op Amazon tjokvol met AI-werken stond, met bizarre titels als Apricot Bar Code Architecture.

Over een jaar of drie zal maar liefst 90 procent van alle inhoud op internet geproduceerd zijn door computers, voorspelde deepfakespecialist Nina Schick al eerder. Dat kunnen teksten zijn, maar ook foto’s, video’s, gesproken tekst of muziek. Wat betreft dat laatste: Spotify merkt nu al de gevolgen van AI-muziek.

In mei was de muziekdienst nog genoodzaakt om tienduizenden songs van zijn platform te verwijderen die waren gemaakt met het AI-muziekplatform Boomy. Deze AI-muziek bleek ook nog eens te worden beluisterd door AI-bots, waardoor er minder geld uit de totale pot overblijft voor artiesten van vlees en bloed.

3. AI vergiftigt zichzelf

De mogelijkheden van generatieve AI voor het fabriceren van tekst, muziek of beeld bestaat voor het grote publiek nog niet eens een jaar, maar de gevolgen zijn al zichtbaar. Uit data van NewsGuard, dat doorlopend onderzoek doet naar de betrouwbaarheid van websites, blijkt dat het aantal sites dat zonder tussenkomst van mensen geheel door AI wordt gevuld in rap tempo stijgt.

Het gaat daarbij ook nog eens om grote hoeveelheden artikelen die zulke sites produceren, gemiddeld twaalfhonderd per dag. Het enige doel is om met zo min mogelijk inspanning zo veel mogelijk geld te verdienen. Elk sitebezoek betekent immers advertentie-inkomsten.

De huidige generatie AI is getraind met afbeeldingen en teksten die door mensen zijn gemaakt. Maar wat gebeurt er als een volgende trainingsronde ook materiaal bevat dat door AI is gemaakt? Experts maken zich hier grote zorgen over.

Recent Amerikaans onderzoek naar AI-afbeeldingen maakt dit inzichtelijk. Als een AI-model steeds opnieuw met zijn eigen synthetische data wordt getraind, is het resultaat per trainingsronde slechter. ‘Het herhalen van het proces creëert een zichzelf verslindende lus’, schrijven zij.

Door AI gegenereerde portretten zien er nu nog indrukwekkend uit, laten de onderzoekers zien. Maar per ronde worden foutjes uitvergroot, met als resultaat dat al in ronde vijf gezichten vreemde, alien-achtige trekken beginnen te krijgen. Ander, Brits, onderzoek geeft een vergelijkbaar beeld, maar dan voor taalmodellen zoals ChatGPT.

Model Collapse noemen ze het onomkeerbare effect. Taalwetenschapper Mark Dingemanse van de Radboud Universiteit volgt deze ontwikkelingen al een paar jaar op de voet: ‘Deze eerste onderzoeken tonen aan dat het herhaaldelijk gebruik van synthetische data niet zonder risico is. De AI-modellen gaan op drift en vergeten de originele, menselijke gegevens.’ Met als resultaat dat het wereldwijde web steeds dommer wordt in plaats van slimmer.

Het stoort Dingemanse dat commerciële bedrijven als OpenAI (de maker van ChatGPT) zich in het geheel niet druk maken over de informatievervuiling die ze veroorzaken. ‘Blijkbaar interesseert het ze niets; ze brengen hun producten zo snel mogelijk op de markt zonder gedegen onderzoek te doen naar dit soort effecten.’

Toch ziet Dingemanse wat positiefs in deze ontwikkeling: ‘Misschien dat OpenAI zijn eigen product de nek omdraait. Echte informatie, bijvoorbeeld van wetenschappers, zal steeds schaarser worden, en dus waardevoller. Mensen zullen weer willen teruggrijpen naar menselijke teksten.’ En misschien, hoopt hij, gaan ze dan zelf ook wel weer schrijven of dichten.