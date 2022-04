Ai. Ik berekende het effect van mijn badsessies op onze energierekening

Ik bekeek de vijf tips van de overheidscampagne ‘Zet ook de knop om’. Thermostaat overdag op maximaal 19 graden: check. Maximaal vijf minuten douchen: check. Alleen ruimtes verwarmen waar iemand is: check. Thermostaat ’s avonds op 15 graden: check. Thermostaat als we niet thuis zijn op 15 graden: check. Als je dit allemaal doet, kun je volgens de overheid 1.340 euro per jaar besparen, waarbij zetookdeknopom.nl netjes laat zien welke aannamen er achter de berekeningen liggen.

Dat bespaarden wij dus al! Net toen ik zelfgenoegzaam onder een dekentje op de bank kroop, merkte mijn vriend fijntjes op dat ik wel heel vaak een warm bad neem sinds we de thermostaat omlaag hebben gezet.

Ai. Ik pakte er een kladblaadje bij om het effect van mijn badsessies op onze energierekening uit te rekenen. In ons bad gaat ongeveer 120 liter water en het kost zo’n 4 kubieke meter gas om duizend liter water op te warmen naar 38 graden. Dus één badsessie verbruikt ongeveer een halve kubieke meter gas. Om het net als de site van de overheid om te rekenen naar euro’s: dat komt op ongeveer € 0,87.

Ter vergelijking: uit onze douchekop komt 8 liter water per minuut. Bij vijf minuten douchen gebruik ik 40 liter water: precies eenderde van de 120 liter in onze badkuip en dus ook eenderde van het gasverbruik en de kosten daarvan. Nog deprimerender: door één keer in bad te gaan, gebruik ik net zoveel gas als ik bespaar door vijftien keer een minuutje korter te douchen. Hoe zeggen de Britten dat ook alweer zo mooi? Penny wise, pound foolish.

In eerste instantie voelde het wat ongemakkelijk dat de campagnesite alles omrekent naar euro’s. Het doel van de campagne is om zo snel mogelijk minder afhankelijk te zijn van Russisch gas. Rapporten met klimaatoplossingen dringen ook al jaren aan op dit soort maatregelen, zoals Tonie Mudde laatst nog schreef in de Volkskrant. In het grote perspectief van oorlog en klimaatcrisis voelt het wat armzalig om te benadrukken dat je zelf geld kunt besparen door minder gas te gebruiken.

Maar die bedragen helpen om te zien wat de verhoudingen zijn tussen maatregelen – en dan zijn euro’s voor de meeste mensen tastbaarder dan kubieke meters. En dat helpt dan weer om effectief gas te besparen.

Zo zag ik deze week verschillende mensen die een moderne versie van een hooikist gebruikten: een krat met een slaapzak of ander isolerend materiaal waarin je eten laat nagaren. Je brengt je pan aan de kook en haalt hem daarna van het fornuis om het eten in de hooikist te zetten tot het gaar is. Lekker ouderwets, en vast ook lekker, maar de totale kosten van koken op gas zijn per jaar zo’n 64 euro.

Zelfs als je met een hooikist 50 procent minder gas gebruikt voor koken, is de besparing slechts 32 euro. Ter vergelijking: korter douchen bespaart per jaar zo’n 130 euro en alleen de ruimtes waar je bent verwarmen scheelt 550 euro. Verwarming gebruikt veel meer gas dan koken of douchen en daar vallen de grootste besparingen te halen. Je kunt dus beter je huis isoleren dan je pannen.