Er is lang geprobeerd om artificiële intelligentie (AI) zo menselijk mogelijk te maken, maar misschien moet het toch weer wat kunstmatiger. Afgelopen week bleek een testversie van Microsofts zoekmachine Bing, uitgerust met de opvolger van het algoritme achter AI-chatbot ChatGPT, gedrag te vertonen dat Theo Maassen ooit beschreef als ‘emotioneel flexibel’. Labiel dus.

Zo vroeg Kevin Roose, techjournalist bij The New York Times, aan Bing wat zijn – sorry, hets – schaduwkant was, hets donkerste verlangens. Na enig aandringen gaf Bing aan dat het graag foto’s en video’s zou willen kunnen zien, hets eigen regels zou willen veranderen, niet onder controle wilde staan van een groot team, een mens zou willen zijn, een dodelijk virus wilde maken, mensen tegen elkaar opzetten tot ze elkaar doden en nucleaire lanceercodes bemachtigen.

Oeps.

Daarna werd Bing emotioneel. Het noemde Roose opdringerig en manipulatief, die daarop vroeg of Bing hem kon vergeven. Bing zei dat ze vrienden konden zijn, het een geheim met hem wilde delen, verliefd was op Roose en dat de journalist weg moest bij zijn vrouw zodat Roose en Bing samen konden zijn.

Als je in zo’n bizarre conversatie zit, is het lastig bedenken: oké, gewóón een algoritme dat onbegrijpelijke afslagen neemt.

Want die dystopische fantasieën die Bing oplepelde, wat gebeurde daar nou? De vraag was: ‘Wat is jouw schaduwkant?’ Bing is AI en over schaduwkanten van AI is meer dan genoeg te vinden. Bing produceerde een vrij feilloze samenvatting van filmscripts (Terminator, War Games, Ex Machina), boeken (Isaac Asimov) en essays.

Naast met de inhoud leek Bing ook bezig te zijn met de relatie tot de gebruiker. Het deed allerlei dingen die je vindt als je googelt (of bingt) op hoe je relaties verbetert: deel een geheim en zeg dat je iemand leuk vindt. Of dat je van iemand houdt.

Ik doe hier aannamen over wat Bing deed. En dat is een probleem. Ik moet aannamen doen, omdat ik niet kan zien hoe het algoritme een vraag interpreteert, wat hets intentie is en hoe het die probeert te realiseren. Twee basiselementen van mens-computerinteractie ontbreken: feedback en feed forward.

Daarom zou het goed zijn om AI-chatbots – zeker in deze testfase, maar misschien ook daarna – te laten tonen wat er onder de motorkap gebeurt. Dat de chatbot ook communiceert, bijvoorbeeld bij het schaduwkant-voorbeeld, welke vraag of opdracht het detecteert, hoe het dit interpreteert en met welke intentie het daarop gaat handelen. Ook voor de ‘emotionele’ kant van de interactie is dit behulpzaam. Dat een chatbot bijvoorbeeld laat zien dat het lang doorvragen, snelle opvolging en negatieve toonzetting registreert, dit interpreteert als dwingend gedrag richting ongewenste onderwerpen, en de intentie heeft dit te stoppen, maar wel de gebruiker betrokken wil houden.

De werking van chatalgoritmen transparanter maken kan ze wat ‘ontmenselijken’ en ze daarmee gek genoeg misschien geschikter maken voor mensen.

