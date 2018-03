Achmea en CZ waarschuwen: premie voor zorg gaat weer stijgen, mede door de reserves die opraken

Solvabiliteit

Alle zorgverzekeraars zetten elk jaar een deel van hun reserves in om de premie te dempen. Zij bieden de basisverzekeringen dus onder de kostprijs aan. Dit jaar zet CZ bijvoorbeeld 258 miljoen euro van het eigen vermogen in om de zorgpremie zo laag mogelijk te houden. Dat scheelt 6 euro per klant per maand. Maar die buffer slinkt razendsnel, waarschuwt CZ. 'De demping van de premie in 2019 is daardoor onzeker.' Ook Achmea weet niet of het volgend jaar nog kunstmatig de premieverhoging kan verzachten.



De verhouding tussen de financiële reserve van een verzekeraar en zijn financiële verplichtingen heet solvabiliteit. Dat percentage is bij beide verzekeraars vorig jaar hard gedaald. Bij CZ ging het van 173 procent naar 149 procent en bij de zorgtak van Achmea van 154 procent naar 142 procent. Beide verzekeraars streven naar een solvabiliteit van rond de 135 procent. Bij ongewijzigd beleid is de kans dus groot dat beide verzekeraars volgend jaar door die ondergrens schieten.