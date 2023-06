Aantal Nederlandse kinderen dat zich laat vaccineren weer gedaald, gevaar voor ‘gezondheidsongelijkheid’

Alleen al in Nederland zijn door de invoering van het Rijksvaccinatieprogramma vele duizenden sterfgevallen voorkomen. Beeld Arie Kievit

In Nederland krijgen kinderen vanaf de babytijd inentingen tegen twaalf besmettelijke ziekten die ernstig kunnen verlopen, zoals mazelen, bof en polio. De vaccinatiegraad – het gedeelte van de bevolking dat gevaccineerd is – voor de jongste leeftijdsgroep voor mazelen duikt nu voor het eerst in decennia onder de 90 procent. Dit blijkt uit cijfers van het RIVM.

Staatssecretaris van Volksgezondheid Maarten van Ooijen noemt de afname ‘echt zorgelijk’. Hij wijst erop dat de Nederlandse situatie niet uniek is. ‘In de rest van Europa is ook een daling van het vertrouwen in vaccinaties zichtbaar.’ Jeanne-Marie Hament, manager van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP), hoopt dat meer kinderen al hun prikken zullen halen. Anders dreigt volgens haar ‘gezondheidsongelijkheid’ tussen mensen die wel en niet gevaccineerd zijn.

Over de auteur

Tonie Mudde is chef van de wetenschapsredactie en presenteert de wetenschapspodcast van de Volkskrant: Ondertussen in de kosmos.

Volgens het RIVM komt de afname mogelijk door de coronapandemie en het wantrouwen dat sommige mensen toen kregen tegen vaccins of de overheid in het algemeen. Van Ooijen wijst ook op de ‘desinformatie’ die in de coronajaren rondging.

Gesprek aangaan

Hament noemt het belangrijk om met mensen in gesprek te gaan over twijfels, zodat daarop kan worden ingegaan. ‘We moeten beter leren luisteren naar elkaar’, vindt ze. Ook de staatssecretaris wil ‘beter snappen hoe we groepen die nu niet meedoen beter kunnen benaderen’.

Een geluid dat niet voor het eerst klinkt. Zo trok de overheid in 2016 al extra geld uit, zodat er langere gesprekken gevoerd kunnen worden met ouders met vragen over de vaccins. Hans van Vliet, toenmalig programmamanager van het RVP, zei daar destijds over: ‘In alle lagen van de bevolking zijn mensen mondiger geworden en nemen ze minder snel zomaar iets aan van instanties of dokters. We moeten er dus meer werk van maken om het gesprek aan te gaan met bezorgde ­ouders en hun vragen goed te beantwoorden.’

Niet alleen degene die de prik neemt, profiteert van de bescherming tegen de ziekte; dit geldt voor een aantal ziekten ook voor de omgeving. Zo is voor een zeer besmettelijke ziekte als de mazelen een hoge vaccinatiegraad belangrijk. De WHO signaleerde in april 2022 dat het mazelenvirus aan een comeback bezig is, onder meer omdat veel landen vaccinaties daartegen uitstelden wegens de coronapandemie. De mazelen kunnen klachten geven als koorts en vlekjes op de huid. In zeldzame gevallen ontstaan complicaties als een hersenvliesontsteking.

Vaccins zijn een van de grootste medische succesverhalen van de afgelopen vijftig jaar. Virussen zoals polio, die voorheen verlamming of vroegtijdige sterfte veroorzaakten, zijn in westerse landen vrijwel uitgebannen. Alleen al in Nederland zijn door de invoering van het RVP vele duizenden sterfgevallen voorkomen, blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen.