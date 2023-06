Aantal Nederlandse kinderen dat gevaccineerd wordt weer gedaald, gevaar voor ‘gezondheidsongelijkheid’

Vaccins voor baby’s op het consultatiebureau van Heemstede. Beeld Arie Kievit

In Nederland krijgen kinderen vanaf de babytijd inentingen tegen twaalf besmettelijke ziekten die ernstig kunnen verlopen, zoals mazelen, bof en polio. Ondanks de grote gezondheidswinst van de inentingen daalt het aantal kinderen dat alle prikken krijgt, blijkt uit cijfers van het RIVM over het rijksvaccinatieprogramma.

Zo duikt in de jongste leeftijdsgroep voor mazelen de vaccinatiegraad – het aandeel van de bevolking dat zich laat vaccineren tegen een bepaalde ziekte – nu voor het eerst in jaren onder de 90 procent. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) hanteert een norm van 95 procent voor een goede groepsimmuniteit tegen deze ziekte. Ook jonge, nog ongevaccineerde kinderen zijn dan beschermd.

Over de auteur

Tonie Mudde is chef van de wetenschapsredactie en presenteert de wetenschapspodcast van de Volkskrant: Ondertussen in de kosmos.

Het risico op mazelenuitbraken groeit wereldwijd, signaleert de WHO, onder meer omdat veel landen vaccinaties hebben uitgesteld tijdens de coronapandemie. Het virus kan klachten geven als koorts en vlekjes op de huid. In zeldzame gevallen ontstaan complicaties als een hersenvliesontsteking.

Staatssecretaris van Volksgezondheid Maarten van Ooijen noemt de afname van het aantal inentingen bij kinderen ‘echt zorgelijk’. Jeanne-Marie Hament, manager van het rijksvaccinatieprogramma (RVP), wijst op het gevaar van uitbraken van infectieziektes. Bovendien kan er een ‘gezondheidsongelijkheid’ ontstaan tussen mensen met en zonder inentingen. Als voorbeeld noemt ze de opkomst voor de prik tegen HPV in de Amsterdamse Watergraafsmeer, met veel bewoners met een sterke sociaal-economische positie. ‘Daar haalt zo'n 80 procent van de jongeren die prik. Maar in Amsterdam-West is dit maar ongeveer 20 procent.’

Patricia Bruijning, epidemioloog bij UMC Utrecht, wijst erop dat het voor het beleid belangrijk is om niet te focussen op gemiddelden, maar juist op locaties waar het aantal vaccinaties substantieel lager ligt. Van oudsher zijn dat de biblebelt en rond antroposofische scholen, ‘maar dat beeld wordt nu diffuser’.

Volgens het RIVM komt de daling in het aantal gezette prikken bij kinderen mogelijk door de coronapandemie en het wantrouwen dat sommige mensen toen kregen tegen vaccins of de overheid in het algemeen. Bruijning denkt dat misschien ook de communicatie rond coronavaccins voor kinderen een rol speelde. ‘Eerst moest het wel, toen niet. Een koerswijziging om begrijpelijke redenen, maar misschien dat sommige ouders daardoor bij álle vaccinaties zijn gaan denken ‘o, blijkbaar is het niet zo belangrijk’.’

Gesprek aangaan

Hament noemt het cruciaal om met mensen in gesprek te gaan over vaccinatietwijfels. ‘We moeten beter leren luisteren naar elkaar’, vindt ze. Ook de staatssecretaris wil ‘beter snappen hoe we groepen die nu niet meedoen beter kunnen benaderen’.

Een geluid dat niet voor het eerst klinkt. Zo trok de overheid in 2016 al extra geld uit, zodat er langere gesprekken gevoerd kunnen worden met ouders met vragen over de vaccins. Hans van Vliet, toenmalig programmamanager van het vaccinatieprogramma, zei toen: ‘In alle lagen van de bevolking zijn mensen mondiger geworden en nemen ze minder snel zomaar iets aan van instanties of dokters. We moeten er dus meer werk van maken om het gesprek aan te gaan met bezorgde ­ouders en hun vragen goed te beantwoorden.’

Vaccins zijn een van de grootste medische succesverhalen van de afgelopen vijftig jaar. Virussen zoals polio, die voorheen verlamming of vroegtijdige sterfte veroorzaakten, zijn in westerse landen vrijwel uitgebannen. De WHO schat dat inentingen wereldwijd jaarlijks 4 tot 5 miljoen sterfgevallen voorkomen en noemt vaccinaties ‘een van de meest succesvolle en kosteneffectieve gezondheidsingrepen’.