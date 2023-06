Aantal jongeren met overgewicht neemt toe, experts: leer kinderen jong een gezonde leefstijl aan

Voorlichting over gezond eten, meer watertappunten en een suikertaks zouden overgewicht onder jongeren moeten terugdringen. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Ruim 25 procent van de Nederlandse jongeren tussen de 18 en 25 jaar heeft nu overgewicht. In 2014 lag het percentage met overgewicht nog onder de 21 procent. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe cijfers uit de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor 2022, in samenwerking met het RIVM. Bij de jongere leeftijdsgroepen bleef het aantal kinderen met overgewicht sinds 2014 wel redelijk stabiel.

Overgewicht vergroot allerlei gezondheidsrisico’s, van diabetes tot gewrichtspijn tot hart- en vaatziekten. Daarnaast gaat ernstig overgewicht vaak ook gepaard met psychosociale problemen, zoals depressie of moeilijker aan een baan komen.

Kinderen met een niet-Nederlandse herkomst zijn relatief het vaakst te zwaar, signaleert het CBS. Ook het opleidingsniveau speelt een rol. Zo komt onder 2- tot 12-jarigen met ouders die maximaal een vmbo-opleiding haalde obesitas drie keer vaker voor dan onder kinderen met ouders met een hbo of universitair diploma. Ook bij kinderen met minstens één ouder met obesitas komt (ernstig) overgewicht vaker voor.

Afvallen is lastig

Als iemand eenmaal te dik is, zijn de kilo’s er vaak weer lastig af te krijgen. Canadese onderzoekers zetten 121 internationale dieetstudies op een rij en concluderen: in het begin vliegen de kilo’s er af, maar na een jaar is vrijwel iedereen weer terug bij af. Bij afvallen schiet het lichaam in een soort spaarstand, waardoor je ook makkelijk weer aankomt, het bekende ‘jojo-effect’.

Sinds dit jaar komen Nederlandse jongeren met ernstig overgewicht in onderzoeksverband in aanmerking voor een maagverkleining, een ingrijpende behandeling die tot voor kort alleen voor volwassenen mogelijk was. Jongeren die zo’n maagverkleining ondergaan blijven onder controle van een specialist en moeten hun leefstijl drastisch aanpassen. Zo kunnen ze na de ingreep alleen nog kleine hoeveelheden eten en zelfs drinken tijdens de maaltijd is er niet meer bij: daarvoor moet eerst een half uur gewacht worden voordat er weer voldoende ruimte is in de maag. Toch vinden specialisten dat zo’n maagverkleining soms te verkiezen is boven de gezondheidsproblemen die gepaard gaan met nog jaren lang overgewicht.

Preventieve maatregelen

Preventie is echter altijd beter, daarover zijn de experts het eens. Daarbij zijn tal van ingrepen denkbaar, zoals voorlichting over gezond eten, een brede beschikbaarheid van watertappunten en een suikertaks op suikerhoudende dranken. In Nederland gaat per 1 januari 2024 de belasting op frisdrank omhoog. Doordat deze dranken duurder worden, zullen mensen eerder kiezen voor gezondere dranken als water, is de hoop van het kabinet. Onderzoek in British Medical Journal wijst nog op een ander mogelijk gevolg van een dergelijke maatregel: fabrikanten zijn na invoering van een suikertaks geneigd minder suiker in hun drankjes te doen om in een gunstiger belastingtarief te vallen.

Vanaf volgend jaar komen jongeren met overgewicht bovendien in aanmerking voor een zogeheten gecombineerde leefstijlinterventie. Zij krijgen dan intensieve begeleiding van bijvoorbeeld huisarts en diëtist, maar minstens zo belangrijk is de hulp die het gezin krijgt bij psychosociale problemen zoals schulden, werkloosheid of een tochtig, beschimmeld huis. De stress die deze problemen met zich meebrengt is een belangrijke risicofactor voor overgewicht.

Kinderarts Anita Vreugdenhil ziet in de nieuwe cijfers ook een lichtpuntje: het aantal jonge kinderen met overgewicht neemt niet langer toe. Zij is hoogleraar in het MUMC+ en oprichter van het expertisecentrum voor overgewicht bij kinderen in Maastricht. ‘Juist bij die jongste kinderen kun je het meeste bereiken, door ze vroeg een gezonde leefstijl aan te leren. Het is op die leeftijd ook makkelijker, bijvoorbeeld doordat een basisschool de kinderen alleen maar water laat drinken. Op de middelbare school raak je die grip kwijt. Dan kan de school nog zo’n gezonde kantine hebben, in de pauze gaan de kinderen voor een Red Bull of cola naar de benzinepomp of snackbar om de hoek.’