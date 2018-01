Aan wiet kon je toch niet verslaafd raken? Dus wel. Zes vragen over cannabisverslaving

Is dat niet een alarmerende constatering?

De Brabantse verslavingszorginstelling Novadic-Kentron heeft al eerder de noodklok geluid over het groeiende aantal aan blowen verslaafde jongeren. Van de 933 jongeren tussen 12 en 24 jaar dat vorig jaar ambulant en klinisch werd behandeld bij NK, was veruit de grootste groep verslaafd aan cannabis: 340.



'We zijn in Nederland best tolerant met betrekking tot blowen en het wordt door veel ouders onderschat', zegt NK-psycholoog Linda Hartman. 'Maar cannabis kan een sluipmoordenaar zijn. Het begint heel onschuldig, maar kan de ontwikkeling van een puber compleet stagneren.'



Ze vertelt over 12- of 13-jarigen die in de puberteit komen en met sterke emoties te maken krijgen. 'Natuurlijk vindt zo'n jongen het heerlijk om een jointje op te steken om zich even lekker relaxed te voelen', aldus Hartman. 'Maar als ze tien jaar later bij de verslavingskliniek aankloppen, merken ze dat hun ontwikkeling stil is blijven staan, terwijl hun leeftijdsgenoten wel gewoon zijn doorgegaan met hun leven.'



Een ander groot risico is dat softdruggebruikers makkelijker hun toevlucht nemen tot harddrugs. Veel cocaïneverslaafden die aankloppen bij Novadic-Kentron blijken ooit begonnen te zijn met wiet of hasj.