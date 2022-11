87.500 stuks medicijnen in de afvalbak: zo gaat het Tjongerschans ziekenhuis in Heerenveen de verspilling te lijf

Op de apotheekafdeling in het Tjongerschans Ziekenhuis in Heerenveen bekijken apotheker Minke Jongsma (links) en Rixt van der Valk (coördinator milieu en energie) de medicijnen die retour zijn gekomen en naar de afvalverwerking moeten. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Paracetamol, pijnstillers, maagzuurremmers, antibiotica: aan het einde van iedere werkdag verdwenen in de apotheek van ziekenhuis Tjongerschans in Heerenveen honderden ongebruikte pillen, ampullen en flacons in de afvalbak. Medicijnen die terugkomen, mogen nu eenmaal niet worden hergebruikt omdat niet kan worden ingestaan voor de kwaliteit. Het veroorzaakte toenemend ongemak bij de medewerkers van de apotheek. ‘We zijn thuis allemaal druk bezig met recyclen en dan gooien we op ons werk zoveel weg’, zegt ziekenhuisapotheker Minke Jongsma.

Zo ontstond de inspiratie voor een bijzonder onderzoek: negen dagen lang hield Jongsma met haar collega’s bij hoeveel medicijnen de apotheek terugkreeg van de verpleegafdelingen. Donderdag komen ze in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde met een indrukwekkende optelsom: het ziekenhuis gooit op jaarbasis 87.500 stuks medicijnen weg, met een waarde van 41 duizend euro. Paracetamol en de zware pijnstiller oxycodon staan bovenaan de lijst.

Het Friese onderzoek biedt voor het eerst inzicht in de omvang van de verspilling van reguliere, vaak goedkope geneesmiddelen in een ziekenhuis. Cijfers over afgedankte medicijnen in het ziekenhuis zijn nog schaars. Onderzoek richt zich vooral op dure kankermedicijnen in (vooral) academische ziekenhuizen. Logisch, zegt Jongsma, want dat gaat om miljoenen euro’s. Maar goedkope medicijnen worden in zulke grote aantallen voorgeschreven (en weggegooid) dat ziekenhuizen ook daar oog voor moeten hebben, vindt ze.

Milieuvoetafdruk

Niet alleen vanwege mogelijke besparingen, maar ook vanwege de milieuvoetafdruk. De zorgsector is in Nederland verantwoordelijk voor 7 procent van de jaarlijkse broeikasgasuitstoot. Chemische producten, en dan vooral geneesmiddelen, dragen daar volgens een recent RIVM-rapport voor een groot deel aan bij. In Tjongerschans wordt bijna een kwart van alle medicijnen die dagelijks aan patiënten worden voorgeschreven weggegooid. Dat betekent alleen al in Heerenveen per jaar 3.000 liter afval, dat op hoge temperatuur moet worden verbrand.

Artsen en apothekers buigen zich al langer over de vraag hoe zij verspilling van medicijnen kunnen tegengaan. De uitgaven voor geneesmiddelen blijven stijgen, vorig jaar ging het om ruim 7 miljard euro. In openbare apotheken (die medicatie afleveren voor thuisgebruik) wordt volgens ruwe schattingen jaarlijks voor 100 miljoen euro weggegooid. Omdat onduidelijk is hoe patiënten hun geneesmiddelen thuis hebben bewaard, mogen die apotheken medicatie na teruggave niet meegeven aan een andere patiënt. Dat zou een risico kunnen opleveren voor de gezondheid.

In het ziekenhuis hebben de apothekers een extra troef in handen, zegt Jongsma. ‘Wij kunnen garant staan voor de kwaliteit, de medicijnen verlaten immers het ziekenhuis niet.’ Geneesmiddelen kunnen daar dus best worden hergebruikt maar toch gebeurt dat niet: veel medicijnen die terugkomen van de afdelingen zijn zo goedkoop dat het meer kost (aan tijd, dus mankracht) om ze in de apotheek weer te registreren en in de voorraad op te nemen, dan dat het oplevert.

Paracetamolletje

Jongsma: ‘Een paracetamolletje kost een paar cent, aan dat middel verspillen we op jaarbasis een paar duizend euro, dat stelt weinig voor op het geneesmiddelenbudget van het ziekenhuis.’ Toch zouden ziekenhuizen moeten overwegen om hun beleid te veranderen, vindt ze. Vanwege de impact op het milieu, maar ook om te besparen op grondstoffen. De tekorten aan geneesmiddelen nemen toe en ziekenhuizen dragen daar nu zelf aan bij, zegt ze, door bruikbare medicijnen weg te gooien.

Vooralsnog dringt ziekenhuis Tjongerschans de verspilling terug door slimmer medicijnen te verstrekken. Bij ruim eenderde van de retourstroom bleek het te gaan om ‘zo nodig’-medicijnen, voorgeschreven voor het geval patiënten pijn zouden krijgen, die uiteindelijk toch niet nodig bleken. De apothekers verstrekken die medicijnen nu niet meer op naam aan de patiënt, maar zorgen dat er voorraad is op de afdeling die de verpleegkundigen kunnen gebruiken. Dat heeft nu al geleid tot ruim 40 procent minder verspilling, vertelt Jongsma.

Dat kan nog toenemen zodra het ziekenhuis besluit om medicijnen ook te gaan hergebruiken. Zo worden jaarlijks tienduizenden pillen weggegooid omdat patiënten de door het ziekenhuis voorgeschreven medicijnen (vanwege strenge wetgeving) niet mogen meenemen naar huis. Het zou een hoop schelen, zegt Jongsma, als al die medicijnen voortaan in de afdelingsvoorraad worden opgenomen.

Nieuwe aanpak

De nieuwe aanpak levert verpleegkundigen wel wat extra werk op omdat zij voor elke pil of ampul nu naar het magazijn moeten. Ook bestaat er een kleine extra kans op medicatiefouten omdat er geen laatste controle meer is vanuit de ziekenhuisapotheek. Toch werkt het personeel graag mee, aldus Jongsma. ‘Wij hebben onze resultaten gedeeld met de afdelingen die aan ons onderzoek hebben meegedaan en de verpleegkundigen stonden versteld toen ze hoorden hoeveel medicijnen er worden weggegooid.’

Of de verspilling in de andere ziekenhuizen net zo groot is als in Heerenveen durft Jongsma niet te zeggen; ziekenhuizen verschillen in de wijze van voorschrijven van medicatie. Ze hoopt dat ook haar collega’s elders de ongebruikte geneesmiddelenstroom in kaart gaan brengen. ‘Oplossingen tegen verspilling blijken makkelijk te vinden, maar dan moet je eerst weten wat er allemaal retour komt en waarom.’