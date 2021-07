54 graden in Death Valley: deel Verenigde Staten weer gebukt onder verzengende hittegolf

A sign warns of extreme heat in Death Valley, California, U.S., July 11, 2021. REUTERS/Bridget Bennett Beeld REUTERS

Nu is dit woestijndal sowieso berucht om zijn hitte in de zomermaanden, maar 54 graden geldt ook hier als uitzonderlijk. Toeristen stappen alleen nog even uit hun auto's met airconditioning om snel naast een thermometer te poseren, om vervolgens snel weer in de wagen te stappen.

Op een thermometer bij een bezoekerscentrum was zelfs even 56 graden te lezen, maar volgens de plaatselijke parkopzichter ligt de temperatuur daar vaker iets hoger dan de officiële meting.

Eind juni gingen Canada en Noordwest Amerika al gebukt onder een hittegolf. Het kwik steeg op sommige plekken naar bijna 50 graden. Volgens wetenschappers viel die hitte ver buiten de marge van wat tot voor kort voor mogelijk werd gehouden voor die regio. Klimaatverandering speelt hier vrijwel zeker een rol bij, concludeerden wetenschappers van onder andere het KNMI onlangs in een studie.

Niet alleen de menselijke inwoners van Californië hebben het heet. Beeld Getty Images

De studie betekent een omslag. ‘We dachten eerst dat hittegolven braaf en heel geleidelijk aan steeds warmer werden’, zei Geert Jan van Oldenborgh van het KNMI daarover eerder tegen de Volkskrant. ‘Maar dit geeft ons vertrouwen een knauw. Als je mij een jaar geleden had gevraagd of zulke temperaturen in dit gedeelte van de wereld zouden gaan optreden, dan was het antwoord geweest: nee, absoluut niet. Dat had iedereen gezegd.’

Mogelijk wordt de plotselinge hitte veroorzaakt door de opgewarmde noordpool. De zogeheten straalstroom tussen de pool en tropen zou dan kunnen afzwakken waardoor hogedrukgebieden relatief vaak op één plek blijven hangen.

Na de extreme hitte volgden bosbranden in Canada. Onder meer in het dorp Lytton moesten inwoners vluchten voor hun leven. Hun dorp ging grotendeels in vlammen op.