20 miljoen levens redden, dat lijkt me reden genoeg voor een Nobelprijs

Midden in de nacht een telefoontje krijgen van iemand met een Zweeds accent. Topwetenschappers overal ter wereld hopen daar vurig op deze week, want het is weer die tijd van het jaar: de bekendmaking van de Nobelprijzen.

De anekdotes van eerdere winnaars zijn heerlijk. Zo wist de Amerikaanse viroloog Harvey Alter – geneeskundeprijs voor ontdekking hepatitis C virus – zéker dat iemand een geintje met hem uithaalde toen om half 5 ’s ochtends zijn telefoon rinkelde. Pas toen de beller hem zei met welke collega’s hij had gewonnen en wat wetenschappelijke details over het waarom vertelde, verdween zijn argwaan. Ook mooi: de scheikundewinnaar Richard Ernst die onbereikbaar was omdat hij in een vliegtuig zat. Uiteindelijk kreeg hij het nieuws te horen van de piloot in de cockpit.

Vorig jaar was een van de opmerkelijke nieuwsfeiten tijdens de Nobelweek wie hem niet won. Appeltje-eitje, die geneeskundeprijs, meenden velen. De halve wereld zat in lockdown en nieuwe vaccins waren een krachtig wapen tegen het coronavirus. Het verhaal van een van de grondleggers van die mRNA-vaccins was ook al zo prachtig. De Hongaarse Katalin Karikó reisde met haar gezin en een teddybeer volgestopt met geld naar de Verenigde Staten, waar ze de ene na de andere tegenslag kreeg. Visumproblemen, kanker, geen financiering voor haar onderzoek. Maar met ongekend doorzettingsvermogen wist ze samen met collega’s toch een succes te maken van de nieuwe vaccintechnologie waar ze zo in geloofde.

Katalin Karikó, een van de grondleggers van de technologie achter mRNA-vaccins. Beeld Getty

Maar helaas, geen Nobelprijs dus, tot onbegrip van velen. Een hoogleraar van Washington University noemde het op Twitter ‘een onverdedigbare beslissing die levens zal kosten’. De Nobelprijs had in zijn optiek namelijk het vaccin een extra betrouwbaarheidsstempel gegeven bij het grote publiek waardoor meer mensen de prik zouden gaan halen.

Toch valt er ook wel iets te zeggen voor de keuze van het comité. Nominaties moeten 1 februari binnen zijn. Op dat moment hadden de nieuwe vaccins zich al wel bewezen in medische tests, maar de echt grote aantallen moesten nog komen. Voor het gevoel: de eerste coronaprik in Nederland werd pas 8 januari 2021 gezet. Met Nobelprijzen is het niet anders met vernoemingen in straatnaambordjes: pas op dat je mensen niet te snel op het schild hijst, misschien duikt er later nog een of ander schandaal op.

Inmiddels is de mist echt wel opgetrokken, de voordelen van de mRNA-covidvaccins zijn extreem veel groter dan de nadelen, zoals ernstige bijwerkingen bij een enkeling. Wetenschappers van Imperial College rekenden uit dat de covidvaccinaties alleen al in hun eerste jaar waarschijnlijk bijna 20 miljoen doden hebben voorkomen.

Alfred Nobel schreef in zijn testament dat de prijzen dienen te gaan ‘naar hen, die in het voorgaande jaar, de grootste bijdrage aan de mensheid hebben geleverd’. Maandag wordt de eerste prijs van dit jaar bekendgemaakt, voor de geneeskunde. Als Katalin Karikó een paar minuten voor die bekendmaking géén telefoontje krijgt van iemand met een Zweeds accent, durf ik nooit meer een Nobelprijs te voorspellen.