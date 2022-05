‘15 procent van alle Google-zoekopdrachten is nog nooit eerder gezocht.’ Ik heb zoveel vragen hierbij

‘Leuk weetje: 15 procent van alle Google-zoekopdrachten is nog nooit eerder gezocht.’ Toen ik deze bewering vandaag voorbij zag komen, dacht ik dat dit een achterhaald percentage was. Er is inmiddels zoveel opgezocht, er kunnen toch niet elke dag zoveel nieuwe zoektermen bijkomen? Maar Google bleek deze statistiek te bevestigen: op dit moment is 15 procent van de zoekopdrachten nieuw. In 2007 was dat nog 25 procent, sinds 2013 rapporteert Google dat het percentage van nieuwe zoekopdrachten stabiel rond de 15 procent ligt.

Ik heb zoveel vragen hierbij: wat voor nieuwe zoekopdrachten zijn dat dan? Zijn het veel zoekopdrachten met een typefout? Of zijn het inhoudelijk nieuwe vragen? Zijn het nieuwe combinaties van bestaande zoektermen? Hoeveel zoektermen zijn er überhaupt per dag? En is bij de gemiddelde gebruiker 15 procent van de zoekopdrachten nieuw? Of zijn er bepaalde gebruikers die heel veel nieuwe opdrachten genereren? (Hierbij kijk ik even betekenisvol naar mijn dochter die vandaag bijvoorbeeld zocht naar ‘skeip belen opa’ en ‘leuke postkasten zeven jaar’)

Tijdens een lunch vroeg ik aan een student of hij kon raden hoeveel zoektermen Google per seconde verwerkt. Dat bleek hij te kunnen: zelf zocht hij zo’n acht keer per dag iets op, er zitten ruim 80 duizend seconden in een dag, dus hij zocht gemiddeld elke 10 duizend seconden iets op (hij had geleerd dat je bij dit soort schattingen slordig mag rekenen – niet van mij trouwens, maar ik was toch een beetje trots toen hij dit zo deed). Er zijn zo’n 8 miljard mensen op aarde, die hebben natuurlijk niet allemaal internet en gebruiken misschien ook niet allemaal Google. Hij gokte dat een kwart van de mensen ongeveer net zo vaak als hij Google gebruikt, dan heb je 2 miljard mensen die elke 10 duizend seconden iets opzoeken en daarmee kom je op 200 duizend zoektermen per seconde. Hij bleek er slechts een factor twee naast te zitten – wat heel prima is voor zo’n snelle schatting.

Volgens recente bronnen verwerkt Google namelijk 102.253 zoekopdrachten per seconde (zelf zocht ik een seconde geleden nog op of 102.253 een priemgetal is). Gemiddeld krijgt Google dus ook elke seconde ruim vijftienduizend nog nooit eerder bij elkaar gevraagde zoektermen. Maar bijna nooit zegt Google: ‘Sorry, ik heb geen idee wat je bedoelt.’ Bijna alle woorden die je intypt zijn wel ergens door iemand samen gebruikt en die sites komen schijnbaar moeiteloos omhoog en bij typefouten zoekt het algoritme handig naar woorden die er een beetje op lijken.

Met enige weemoed dacht ik terug aan Googlewhack: het spel waarbij je twee bestaande woorden bij Google moest invoeren met als doel om precies één webpagina te krijgen waarop die woorden voorkwamen. De Volkskrant schreef in 2002 over mooie vondsten als atletiek + wiskundelerares (geeft inmiddels 4.050 resultaten) of griesmeelpudding + sneeuwwitje (inmiddels 910 resultaten).

Het heerlijke aan dit spel was dat je niet online kon opscheppen over een Googlewhack die je had gevonden, want zodra je dat deed waren er twee websites die deze woorden samen vermeldden. Deze week wees iemand me erop dat comedian Dave Gorman een show maakte over zijn grote Googlewhack-avontuur – en dat er hiervan een complete opname online staat. Dat is genieten van een stukje internet-nostalgie, terwijl Google in de tussentijd een slordige 592 miljoen zoektermen verwerkt.