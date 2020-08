135 Nederlanders worden geïnjecteerd met experimenteel Leids coronavaccin

Het Leids Universitair Medisch Centrum is een van de deelnemende centra. Beeld ANP

In Duitsland en Spanje doen in totaal nog eens ruim 400 mensen mee met de proef. Die is overigens niet zozeer bedoeld om te kijken of de prik tegen corona beschermt, maar om te onderzoeken of het vaccin bijwerkingen geeft, of het afweerstoffen en -cellen in het bloed opwekt en in welke dosering het het beste kan worden toegediend.

Het Leidse vaccin, bestaand uit een onschuldig verkoudheidsvirus dat genetisch is omgebouwd zodat het een beetje lijkt op het nieuwe coronavirus, wordt momenteel al op veiligheid getest op menselijke vrijwilligers in België en de VS. De tussenresultaten daarvan hoopt het bedrijf ergens de komende paar weken te bespreken met de registratie-autoriteiten. ‘Maar in de tussentijd hebben we al toestemming voor de volgende onderzoeksfase’, zegt een woordvoerder van Janssen.

Echte test

Mochten alle voorbereidende proeven gunstig uitpakken, is het tijd voor het echte werk: de prik zal dan voor het eerst ‘in het echt’ worden getest, in een land waar het virus rondgaat en bij een doorsnee van de bevolking. Een van die landen wordt in elk geval de VS, waar Janssens moederbedrijf Johnson & Johnson is gevestigd. Wat het andere proefland wordt is nog onduidelijk, maar Nederland valt zeer waarschijnlijk af, omdat er in ons land te weinig besmettingen zijn.

Wereldwijd worden er momenteel haast vijftig experimentele vaccins, in diverse stadia van onderzoek, getest op de mens. In China en Rusland zijn al twee vaccins toegelaten voor beperkt gebruik bij met name militairen, al is er bij experts veel twijfel of de vaccins wel goed werken. Het Leidse vaccin wordt het 24ste vaccin dat op grotere schaal wordt getest.

Beter dan Oxford

De resultaten van apenproeven met het Leidse vaccin werden vorige maand door vaccinexperts met vrijwel eenstemmig enthousiasme verwelkomd. ‘Beter eigenlijk nog dan het Oxfordse vaccin’, noemde een van hen de resultaten, met verwijzing naar het vaccin dat in Europa vaak als koploper wordt gezien – dat van de Universiteit van Oxford.

De truc die Janssen in stilte had uitgehaald, was dat het bedrijf zeven iets van elkaar verschillende vaccins had getest, waarna er een als ‘de beste’ uit de bus kwam. De grote bonus van het Janssenvaccin is dat het lijkt te voorkomen dat het virus zich vestigt in de neus – een berucht moeilijke opgave voor vaccins tegen luchtwegvirussen.

Enigszins nadelig is dat de Leidenaren weinig ‘T-celrespons’ zagen, een verdedigingslinie die juist bij coronavirussen belangrijk lijkt. Maar dat was bij apen. Hoe het vaccin precies het menselijke afweersysteem tot leven wekt, kan niemand nog zeggen. De prik wordt naar verwachting vanaf eind volgende maand toegediend aan de nieuwe proefpersonen.