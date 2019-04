‘115.000 euro om 1 huis van het gas te halen’ - Klopt dat wel?

Heel Nederland moet van het gas, ook afhaalrestaurant Thai Mathulada in Oud-Beijerland. Beeld Arie Kievit

‘In de Gentiaanbuurt in Amsterdam-Noord worden de eerste sociale huurwoningen van het gas gehaald. Kosten: 115.000 euro per woning!’, twitterde publicist Syp Wynia vorige week. Als die kosten gemiddeld zijn, dan kost het 920 miljard euro om alle 8 miljoen Nederlandse woningen van het gas los te koppelen. ‘Complete waanzin!’, reageerde een volger. Een ander: ‘Georganiseerde misdaad!’

Klopt het?

Wynia haalt zijn informatie uit een artikel van het FD over alternatieve verwarmingsmethoden. Zijn interpretatie klopt echter niet: de totale renovatiekosten in de Amsterdamse wijk bedroegen per woning 115.000 euro. Het betrof honderd jaar oude huizen die van onder tot boven onder handen zijn genomen: de buitenmuren van de 38 woningen zijn geïsoleerd en de daken vernieuwd, de brandveiligheid is verbeterd, het sanitair en de keukens zijn vernieuwd en ga zo maar door. ‘Onze huurders krijgen straks de sleutels van een ‘oud nieuw huis’ dat weer minimaal vijftig jaar mee kan’, zo vat woordvoerder Coen Springelkamp van Woningcorporatie Ymere samen.

Omdat in de toekomst alle Amsterdamse huizen van het gas af moeten, besloot de woningcorporatie de woningen ook meteen aan te sluiten op het Amsterdamse stadsverwarmingsnetwerk. Restwarmte uit een vuilverbrandingsoven gaat via dit netwerk naar woonhuizen in de buurt. De aansluiting kostte Ymere in totaal 16.000 euro per woning. Daaronder vallen zowel de kosten voor de fysieke aansluiting op het warmtenet, als voor de technische installaties en bouwkundige aanpassingen.

De uitgaven voor de gasloskoppeling in de Amsterdamse buurt zijn niet exemplarisch voor alle huizen in Nederland, zegt onderzoeker Lisanne Havinga van de TU/e. Zo hoefde het stadswarmtenetwerk niet aangelegd te worden, want dat bestond al. Een stadsverwarming met lagere temperaturen dan in Amsterdam zal meer isolatie vereisen, omdat er minder warmte het huis binnenkomt. Meer isolatie vergt grotere investeringen, terwijl stadsverwarming op minder dicht bewoonde locaties geen optie is. Als de keuze dan valt op zonnepanelen, warmtepompen en maximale isolatie, kunnen de kosten fors oplopen. Minder vergaande isolatie in combinatie met bijvoorbeeld infraroodpanelen is goedkoper, maar geeft wat minder comfort. Hoeveel de gasloskoppeling uiteindelijk kost, zal dus per situatie verschillen. Wanneer Nederland op grote schaal gaat verduurzamen, kan dat volgens Havinga de prijzen bovendien drukken. En in alle gevallen zal de energierekening omlaag gaan.

Eindoordeel

Het kostte ongeveer 16.000 euro per huis om de 38 woningen in de Amsterdamse Gentiaanbuurt los te koppelen van het gas. Op andere locaties kunnen de kosten hoger of lager uitvallen.