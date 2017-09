'Wier' is inderdaad fout, maar niet omdat het 'wiens' had moeten zijn

Heeft de lezer een punt?

Ja en nee. De zin die in de krant staat, is niet correct. Maar om een andere reden dan De Waal Malefijt denkt. De klassieke regel, die nog onverminderd geldt, is namelijk dat je naar zaken en begrippen verwijst met een zogeheten voornaamwoordelijk bijwoord: waarmee, waardoor, waarvan. Naar personen verwijs je met de combinatie van een voorzetsel en een voornaamwoord: met wie, door wie, van wie. Dat laatste kan worden vervangen door wiens of wier, al naar gelang het geslacht van het zelfstandig naamwoord waarnaar het verwijst: 'De vrouw, van wie dit boek is', of: 'De vrouw, wier boek dit is.' Naar 'omroep', zoals in het voorbeeld van De Waal Malefijt verwijs je dus sowieso nooit met 'wiens' of 'wier'.