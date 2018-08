Berichten verspreiden zich razendsnel, of ze nu kloppen of niet. Wij proberen de zin van de onzin te scheiden. Vandaag: ‘Wereldwijd wordt minder geïnvesteerd in duurzame energie.’

Van wie komt de claim?

Alle mooie beloften uit het klimaatakkoord ten spijt, verzaakt de wereld voldoende geld te steken in de uitvoering ervan. In 2017 waren de mondiale investeringen in hernieuwbare energie 7 procent lager dan in het voorgaande jaar, zo liet het Internationaal Energie Agentschap (IEA) onlangs weten in een persbericht. Investeringen in de olie- en gasindustrie namen juist toe. Veel media namen het slechte nieuws over, maar hier en daar ontstond ook verwarring: was er niet juist méér geïnvesteerd in duurzame energie?

Klopt het?

Het persbericht is gebaseerd op een rapport over wereldwijde investeringen in de energiesector dat de IEA jaarlijks uitbrengt. In 2017 werden wereldwijd ongeveer 298 miljard Amerikaanse dollars gestoken in duurzame energie. Volgens het persbericht van de IEA is dat 20 miljard, oftewel 7 procent, minder dan in het voorgaande jaar. In het IEA-rapport over 2016 staat echter dat de wereld dat jaar 297 miljard in hernieuwbare bronnen stak. Vreemd: ogenschijnlijk namen de investeringen dus juist toe.

In het persbericht houdt de IEA echter rekening met de wereldwijde inflatie en wisselkoersen, waardoor de getallen voor 2016 ietsje omhoog gaan. Bovenal, zegt energieanalist Simon Bennett van de IEA, zijn er in de loop van 2017 nieuwe data boven water gekomen, waardoor het getal nog verder moest worden bijgesteld. Zo bleek dat India wat meer investeerde in bio-energie en de VS in zonne-energie, terwijl de kosten voor zonne-energie hoger uitvielen in de VS, Zuidoost-Azië en China. Vergelijkbare updates voor 2017 kan de IEA niet uitsluiten, dus het is nog even afwachten of de daling van 7 procent blijft staan.

Wie kijkt naar de details van het laatste rapport, ziet overigens dat totaalbedragen niet alles zeggen. Vooral de investeringen in nieuwe waterkrachtcentrales daalden: van 60 miljard dollar in 2016 naar 40 miljard in 2017. Volgens Ekko van Ierland, hoogleraar milieueconomie in Wageningen, heeft dat deels te maken met het feit dat bij veel grote rivieren al een centrale staat. ‘Je kunt niet eindeloos waterkrachtcentrales bouwen.’

De investeringen in zonne-energie blijven daarentegen, net als de voorgaande jaren, gestaag stijgen tot een recordhoogte van ruim 140 miljard euro. Ook naar offshore windmolens ging meer geld en hoewel de investeringen in windmolens op land afnamen met 15 procent, is zeker eenderde daarvan te danken aan geslonken kosten. De verwachte energieproductie van alle investeringen in wind- en zonne-energie is het afgelopen jaar licht toegenomen van ongeveer 210 naar 220 TWh.

De opbrengst van zonne- en windenergie blijft stijgen. Foto IEA

Eindoordeel

De meest actuele cijfers tonen dat wereldwijd 7 procent minder werd geïnvesteerd in duurzame energiebronnen, met name doordat minder geld ging naar nieuwe waterkrachtcentrales. De kans is echter reëel dat de cijfers het komend jaar worden bijgesteld.