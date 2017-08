'Vrouwen zijn biologisch gezien minder goede leiders': wat klopt er van felbevochten Google-memo?

Google bevindt zich in het epicentrum van een verhitte discussie over seksisme in Silicon Valley.

Damores betoog bleef niet lang binnenskamers. Nadat het was uitgelekt en de nodige media-aandacht had gekregen, reageerden Googles kersverse 'diversiteitsmanager' en bestuursvoorzitter Sundar Pichai met eigen memo's. Enerzijds zijn delen van Damores memo in strijd met Googles gedragsregels, schreef de Google-baas maandagavond aan zijn werknemers. Anderzijds hebben 'Googlers het recht hun mening te geven'.



Tot op zekere hoogte dan, want de volgende ochtend liet Damore persbureau Bloomberg weten dat hij is ontslagen wegens 'het in stand houden van geslachtsstereotypen'. Google wil niet ingaan op 'individuele gevallen', maar het rumoer over Damores memo komt het bedrijf niet goed uit. Want het techbedrijf hangt niet alleen een justitieel onderzoek naar loondiscriminatie van vrouwen boven het hoofd, maar bevindt zich ook in het epicentrum van een verhitte discussie over seksisme in Silicon Valley. De rechtszaak die Damore wil aanspannen om zijn ontslag aan te vechten gooit nog meer olie op het vuur.



Terwijl feministen (seksisme!) en libertariërs (politiek correct!) rollebollend over straat gaan, verdwijnt de inhoud van Damores memo naar de achtergrond. Maar wat schreef hij nou eigenlijk over mannen en vrouwen? En wat klopt er van die beweringen? Biologen en psychologen beoordelen de uitspraken die de Google-programmeur zijn baan kostten.