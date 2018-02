'Starman' is in zijn rode Tesla op weg naar Mars - en dat levert unieke beelden op

Huzarenstukje

Dat de lancering is geslaagd, is een huzarenstukje. Elon Musk, baas van ruimtevaartbedrijf SpaceX en van autofabrikant Tesla, had eerder laten doorschemeren dat hij al tevreden zou zijn als de raket het lanceerplatform zou verlaten en een eventuele ontploffing niet te veel schade zou veroorzaken aan de toren, die nog stamt uit de tijd dat er enorme Saturn V raketten vertrokken naar de maan.



Dat de lancering vlekkeloos verliep betekent dat een volgende Heavy - twee keer krachtiger dan de sterkste raket van de concurrentie - al over enkele maanden de lucht in kan. De raket heeft zich met de succesvolle eerste vlucht meteen gepositioneerd als een geduchte concurrent van de bestaande reuzenraketten als de Europese Ariane 5 en de Amerikaanse Delta IV Heavy.



Lanceringen met de Heavy kosten ongeveer 90 miljoen dollar, vier keer minder dan die van de Detla IV Heavy. De raket van SpaceX is goedkoper doordat de drie belangrijkste onderdelen hergebruikt kunnen worden. De twee 'boosters' aan de buitenzijde hadden eerder al ruimtevracht bezorgd. Overigens kan de inmiddels verbeterde kleinere Falcon 9 ook zware satellieten in een geostationaire baan plaatsen. Of er veel werk komt voor de Heavy, is onzeker: de markt voor grote communicatiesatellieten is de afgelopen jaren afgezwakt, omdat kleinere hun taken deels kunnen overnemen. Kleine satellieten in een lagere baan om de aarde, zijn veel goedkoper te produceren en te lanceren.



Tijdens de vlucht van Starman toonde het beeldscherm op het dashboard van de sportauto de tekst Don't Panic (geen paniek). De pop in de bestuurdersstoel had losjes een hand aan het stuur, de andere arm relaxt op de deur. Naar verwachting zal de auto honderden miljoenen jaren om de zon blijven cirkelen.