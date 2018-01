'Richting' is geen voorzetsel, maar een zelfstandig naamwoord. Wat is er mis met 'naar'?

Wat

De opwinding betrof het woord 'richting'. Volgens meneer of mevrouw Dierick is deze zin 'ook taalkundig' fout, omdat 'richting' geen voorzetsel is, maar een zelfstandig naamwoord. Jacques Smits vraagt zich of het voorzetsel 'naar' is afgeschaft, want 'bij het weerbericht gaan ook alle depressies 'richting' het oosten. Hij vindt ook dat er in deze zinnen een voorzetsel hoort te staan, en geen zelfstandig naamwoord.