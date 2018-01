'Opwarmkracht' CO2 niet eng hoog (maar ook niet geruststellend laag)

Aan de noodzaak om vol op de rem te gaan doet dat overigens niets af, benadrukken alle betrokkenen. 'De klimaatgevoeligheid die we vinden betekent dat de klimaatverandering sterk genoeg is om urgente actie te vereisen, maar niet zo sterk dat het huidige CO2-niveau ons nu al voorbij de Parijse grens van 2 graden duwt', stelt Cox desgevraagd in een e-mail. Om onder die 2-gradengrens te blijven, moet de CO2-uitstoot na 2020 ongeveer net zo scherp omlaag als hij de afgelopen decennia is toegenomen, blijkt uit de sommen.



Tot dusver warmde de wereld sinds de industriële revolutie ongeveer 1 graad op, terwijl het CO2-gehalte steeg van rond de 280 naar ruim 400 delen per miljoen. Maar omdat er in het klimaat allerlei vertragingen en terugkoppelingen zitten, is het erg lastig te zeggen wat een bepaalde CO2-injectie op termijn precies voor temperatuurstijging geeft. Een speelruimte waarvan veel klimaatsceptici dankbaar gebruikmaken: wie weet is de 'duwkracht' van CO2 op de wereldtemperatuur wel heel klein. 'De klimaatgevoeligheid is brandpunt van aandacht geworden voor diegenen die willen suggereren dat de klimaatwetenschap intrinsiek onbetrouwbaar is', aldus Forster.