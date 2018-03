'Oei, oei, oei. De negatieve connotatie van 'behept' mag dan aan slijtage onderhevig zijn...'

Hoe ontstaat zo'n fout?

Welaan, de auteur kwam op de term doordat hij - daar gaan we weer - dit uit het Engels vertaalde: '10 to 20% of teachers are very gun-adept.' Blijkbaar zette dat een associatie in werking (adept - behept), die hij beter even in het woordenboek had kunnen checken. Adept betekent 'bedreven, deskundig, ingewijd'.