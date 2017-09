'Nobelprijs voor grappig onderzoek' naar vloeibare kat, stinkende kaas en vrouwelijke penis

Als een middelmatige kruk wordt verkozen door puur geluk

Een sneer naar Donald Trump was er ook, in de vorm van een mini-opera, eveneens een vast programma-onderdeel. 'When some mediocre cluck, gets chosen just by luck', zong het academische publiek de 'Incompetentie-opera' vannacht uit volle borst mee: 'Als een middelmatige kruk wordt verkozen door puur geluk.'



'Dat gaat over de huidige politieke situatie, inderdaad', mailt organisator Marc Abrahams, brein achter de IgNobels en schrijver van de opera. 'Maar het gaat ook over iedere organisatie ter wereld.'