'Hadrianus bracht het rijk terug tot een beheersbare omvang die ruim drie eeuwen zou standhouden'

Opstanden in Brittannië, het Donaugebied, Libië en Palestina, chaos in Egypte, aanvallen vanuit het Midden-Oosten. Het is 117 na Christus en de Romeinse keizer Trajanus kampt met rebellie aan zijn grenzen. En dan sterft hij. Om de onrust te bezweren, kiest zijn opvolger Hadrianus voor een radicale ommekeer in strategie. Dat is het begin van een Gouden Eeuw, ook in de Lage Landen, zo laat archeoloog Tom Buijtendorp zien in zijn nieuwe boek Het jaar 117.