Er zijn geen dieper liggende oorzaken, zegt deze wiskundig fysicus. Alles is toeval

Klaas Landsman: Naar alle ONwaarschijnlijkheid.



Prometheus; 300 pagina's; euro 24,99.

Klaas Landsman (54) is wiskundig natuurkundige aan de Nijmeegse universiteit en een specialist in de quantummechanica, de theorie van kleinste deeltjes en afstanden. De natuurkunde heeft daar van oudsher een hoofdpijndossier aan. In plaats van de klassieke natuurwetten, die bepalen hoe een planeet om de zon zal draaien als eenmaal bekend is waar hij nu is en hoe snel hij precies beweegt, of hoe hard een vallende appel de grond zal raken, zo ongewis is de quantumwereld. Daar is alles ongewis, een tombola van mogelijkheden, waarvan er één werkelijkheid wordt op het moment dat er gemeten wordt. De klassieke vraag, zegt Landsman, is of dat ongewisse fundamenteel is of slechts het gevolg van de menselijke onwetendheid of ons beperkte waarnemingsvermogen.



Landsman: 'Die vraag heeft me al vanaf mijn studententijd beziggehouden, maar het leek ook een beetje een filosofisch spel. Interessant, maar weinig relevant voor het echte leven. Tot we een paar jaar geleden op de universiteit een evenement organiseerden waar ook historici, genetici, kosmologen, biologen, theologen en hersenwetenschappers over het toeval in hun domein spraken. Het toeval is overal, realiseerde ik me opeens heel sterk.'