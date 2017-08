Een groep studenten vatte alle medische basiskennis samen in 1.200 pagina's. En maakte zo een bestseller

Twee medisch specialisten vertellen waarom ze meewerkten aan het compendium.



Bregje van Bon, klinisch geneticus in het Radboudumc: 'Voor het eerst staat alle basiskennis bij elkaar dat is heel knap gedaan. Deze studenten weten uit ervaring hoe je al die feiten het beste leert en dat dragen ze over. Zo'n initiatief moet je belonen, vind ik. Het gaat tenslotte om onze toekomstige artsen. Het toepassen van de kennis, het klinisch redeneren leer je niet met dit boek. Maar dat is ook niet de bedoeling. Het is een naslagwerk, als je de lessen hebt gevolgd, kun je de belangrijkste informatie er in terugvinden. Ik was er aardig wat tijd mee kwijt. Het was weliswaar het boek van de studenten maar wat erin stond moest wel kloppen. Ik wilde soms dieper in de stof duiken dan zij maar dat spreekt voor zich. Ik vond het een leuke hobby. Dat zoveel specialisten bereid waren eraan mee te doen, dat zegt wel wat.'



Ahmad Amin, cardioloog in het AMC: 'Ik heb het artsenexamen gedaan in de Verenigde Staten en daar heb ik veel gehad aan First Aid, een boekwerk waarin alle kennis op een rijtje is gezet. Gemaakt door artsen met hulp van studenten. Toen ik hoorde van dit initiatief en het verzoek kreeg om te helpen, heb ik dan ook niet geaarzeld. Ik hielp bij het maken van keuzes: wat moest er wel en niet in? En ik las alle teksten. Nu het boek er is, blijkt het ook erg handig voor artsen die hun examens al achter de rug hebben. Als je eenmaal in de kliniek werkt met patiënten, vergeet je een deel van je basiskennis. Mijn eerste jaar is al weer zeventien jaar geleden en ik weet lang niet alles meer. Natuurlijk kun je op internet terecht, maar ook daar ontbreekt een overzicht waarin alles is samengevat. Dit boek is erg handig om af en toe nog eens snel iets terug te zoeken.'