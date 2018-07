‘Droogte jaagt rioolrat de straat op’, of speelt er iets anders in Sittard-Geleen?

Berichten verspreiden zich vaak razendsnel, of ze nu kloppen of niet. Wij proberen de zin van de onzin te scheiden. Vandaag: De aanhoudende droogte jaagt ratten het riool uit en de straat op in de gemeente Sittard-Geleen.

Van wie komt de claim?

‘Droogte jaagt rioolratten Sittard-Geleen naar boven’, kopt 1Limburg. De nieuwssite verwijst naar een waarschuwing die de Limburgse gemeente onlangs verspreidde via Facebook: ‘Als u merkt dat er ratten in de straatkolk omhoog komen door de droogte, gooi dan een emmer water in die straatkolk. Dat is het enige dat helpt.’ Bij het bericht staat een foto van ratten die aan vuilniszakken knagen.

De Gemeente Sittard-Geleen plaatste een Thaise foto bij een waarschuwing voor ratten. Foto Facebook

Klopt het?

De foto is gemaakt in Thailand. ‘Zonder foto is een bericht op Facebook niet aantrekkelijk’, reageert gemeentewoordvoerder Maarten de Kever. Hij laat weten dat er de laatste twee weken zo’n vierhonderd meldingen van inwoners zijn binnengekomen over ratten. ‘Terwijl we normaal wekelijks maar veertig à vijftig telefoontjes krijgen van mensen die een rat op straat zien. De rioolkolken staan droog. Ratten kunnen daardoor makkelijker naar buiten. En dat doen ze dan ook, want ze zoeken vers water en voedsel.’

De foto komt niet uit de omgeving Sittard-Geleen. Foto Shutterstock

Rioolonderzoeker Francois Clemens, van de TU Delft, kan hier wel in mee. ‘Normaal is er een soort waterbarrière in de rioolkolk. Als het lang niet heeft geregend kan deze droog staan. De situatie verschilt van plek tot plek. Waterafvoer is overal net anders en de afmetingen van de putten verschillen per gemeente.’

Maar Bastiaan Meerburg, directeur van het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen, en tevens knaagdieronderzoeker aan de Wageningen Universiteit, vindt de verklaring niet plausibel. ‘In het riool zijn nog altijd wel plekken waar de dieren water van voldoende kwaliteit kunnen vinden. En als droogte werkelijk de ratten de straat op jaagt in Sittard-Geleen, dan zou je dit ook elders in Nederland moeten zien gebeuren. Wij hebben een goed overzicht van het land. Mensen zien een rat, googelen en komen dan bij ons terecht. We krijgen nu niet meer meldingen binnen dan in andere jaren.’

Volgens Meerburg is het omgekeerde logischer. ‘Afgelopen winter stond het water in Parijs extreem hoog. Toen gingen de ratten en masse de straat op omdat ze anders zouden verdrinken in de riolen.’

Meerburg denkt dat er wat anders aan de hand is. ‘Wat je vaak ziet op locaties waar plots meer rattenmeldingen vandaan komen is dat het leefgebied van de dieren er verstoord wordt door bouw- of graafwerkzaamheden. De ratten zoeken dan een veilig onderkomen.’

En inderdaad, ook in Sittard-Geleen blijken de meldingen vooral te komen uit een paar buurten waar sloopwerkzaamheden plaatsvinden, laat gemeentewoordvoeder De Kever weten. ‘Het kan zijn dat de ratten daardoor zijn wakker geschud.’

Eindoordeel:

Ratten komen door de droogte misschien iets makkelijker de straat op. Maar de reden dat de dieren zich nu meer laten zien in Sittard-Geleen heeft waarschijnlijk meer te maken met sloopwerkzaamheden.