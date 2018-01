Dit is het leukste wetenschapsnieuws van deze week

Zwerkdiscobol

De Humanity Star is een kunstster met vredige uitstraling.



De hemel is sinds deze week een ster rijker: de Humanity Star, een soort discobol met 65 spiegels. De satelliet is gelanceerd door het Nieuw-Zeelandse ruimtevaartbedrijf Rocket Lab, dat er afgelopen week in is geslaagd zijn zelfontwikkelde kleine raket in een baan om de aarde te brengen. De Electron Rocket, waarvan delen zijn gemaakt met een 3D-printer, had de Humanity Star als geheime lading mee aan boord.



Als de zwerkbol kort voor zonsopgang of even na zonsondergang voorbijkomt, is hij met het blote oog te zien als een schitterende ster aan het firmament. Volgens oprichter Peter Beck van Rocket Lab is de 'ster' bedoeld om aardbewoners eraan te herinneren hoe kwetsbaar we zijn en dat het beter is vrede na te streven.



De satelliet zal vanwege zijn lage baan slechts negen maanden in omloop zijn, daarna zal hij in de atmosfeer verbranden. Voorlopig is de kunstster nog niet vanuit Nederland zichtbaar. Dat zal pas ergens begin maart het geval zijn.