'Diaken des doods' krijgt 27 jaar cel voor moorden, discussie over medisch beroepsgeheim laait op

Beroepsgeheim onder druk

Na de moord op D66-politica Els Borst in 2014 riep de politie ggz-instellingen op om mee te werken aan de zoektocht naar de dader en cliënten met verdacht gedrag aan te geven. De artsenfederatie KNMG reageerde toen ontstemd, en liet weten dat waarheidsvinding op zich onvoldoende grond was voor zorgverleners om hun beroepsgeheim te doorbreken.



Ook in België staat het medisch beroepsgeheim onder druk. Zo is het sinds vorig jaar mogelijk om bij aanwijzingen van partnergeweld, kindermishandeling of radicalisering in kleine kring het beroepsgeheim te doorbreken. In een vertrouwelijk overleg tussen politie, OM en medische hulpverleners wordt dan beslist wat de beste aanpak is: juridische vervolging of een medisch hulptraject.



Of er met de aangifte van Ivo P. een dreigend gevaar is afgewend, zal waarschijnlijk nooit helemaal duidelijk worden. Na zijn arrestatie bekende P. eerst 49 patiënten te hebben gedood, meestal door inspuiting met lucht of insuline, maar naderhand verminderde hij dat naar 'maximum twintig'. Uiteindelijk werd hij schuldig bevonden aan vier moorden en één oudermoord. Na de bekentenis bij zijn eerste psycholoog pleegde hij voor zover bekend geen nieuwe feiten.