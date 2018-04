'De zelfdoding van onze patiënt liet een onuitwisbare indruk achter bij mijn collega'

'Ik werkte op een gesloten opname-afdeling waar we patiënten behandelden met ernstige psychiatrische problemen. Met de vrouw die was binnengebracht, kregen we nauwelijks contact. Ze was erg psychotisch, we zagen dat het niet goed met haar ging, maar we vonden geen uitweg. Op een avond maakte ze op haar kamer een einde aan haar leven. Ze werd gevonden door mijn collega.



'Die was geschrokken en onder de indruk, maar ze maakte wel gewoon haar dienst af. Ze bleef daarna ook doorwerken.