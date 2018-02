'De in zichzelf gekeerde patiënt veranderde in een vrolijke man toen hij zijn stem verloor'

'Hij woonde op de afdeling waar ik werkte, een 60-jarige in zichzelf gekeerde man die niet was opgewassen tegen spanningen en zich niet kon uiten. De stress mondde regelmatig uit in agressieve uitbarstingen en zelfs in psychotische periodes. Zijn vrouw was bang van hem en wilde hem niet meer thuis hebben. Bij ons ging het prima met hem. Hij had zijn eigen kamer, hij werkte in de tuin. In het weekend kwam zijn vrouw langs of hij ging naar huis. Hij wist zelf heel goed wat zijn grootste probleem was en dat verwoordde hij op zijn eigen wijze. Ik kan niet praten, zei hij, en dan schudde hij mismoedig zijn hoofd.'



'En toen kreeg hij pijn in zijn keel. Hij bleek een tumor op zijn stembanden te hebben. Dat nu juist hij zo'n ziekte moest krijgen - een man die zei dat hij niet kon praten, wat een symboliek. Hij moest worden geopereerd, maar daarbij zou hij voorgoed zijn stem verliezen. Met de tumor zouden ook zijn stembanden worden weggehaald. Een alternatief was er niet; zonder behandeling zou hij langzaam stikken. We probeerden de situatie met hem te bespreken maar hij werd er wanhopig van en schoot van de stress in een psychose. Zijn vrouw, minder begaafd, wist niet wat te doen. Ze vroeg ons een beslissing te nemen. Ons team overlegde met de artsen. Samen bekeken we wat de beste behandeling was.