'De belangstelling en waardering voor het Nederlands is in het buitenland groter dan in Nederland zelf'

Hans Huijboom uit Amsterdam was even over de grens. En zag er dit: 'Op een foldertje met fietsroutes in de omgeving duikt ineens het woord 'fiets' op. Het was een Duitstalig foldertje, dus dat 'fiets' stond er niet om Nederlandse toeristen te lokken. De conclusie moet zijn dat men dit gewoon een hip woord vindt. En dat terwijl het woord in Nederland, vooral in mijn woonplaats Amsterdam, in het straatbeeld steeds meer plaatsmaakt voor 'bike': 'bike rental', 'city bike', 'bike delivery', 'e-bike'. De omgekeerde wereld. Ach, zoals Henriette Louwerse, voorzitter van de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek onlangs in deze krant (in de Brief van de Dag) stelde: de belangstelling en waardering - en het respect voeg ik er dan aan toe - voor het Nederlands is in het buitenland groter dan in Nederland zelf.'



