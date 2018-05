'De beademing werd stopgezet, maar Puck bleef ademen'

'Puck was een jaar of zes toen ze op een zomerdag in onze achtertuin aan het rennen was en opeens heel even buiten bewustzijn raakte. Dat was al eens eerder gebeurd, tijdens het afzwemmen. Ik vermoedde een hartritmestoornis, maar onderzoek in het regioziekenhuis leverde geen diagnose op. Er werd gedacht aan hyperventilatie, ze kreeg ademhalingsoefeningen, het leek goed te gaan.