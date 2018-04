Chinees ruimtestation grotendeels vergaan in dampkring

Station op drift

Het ruimtestation Tiangong-1, ofwel Hemels Paleis, weegt 8,5 ton. Het complex was in 2011 gelanceerd en moest China op de kaart zetten als ruimtelijke supermacht. Het werd gebruikt voor bemande en onbemande missies. In 2016 raakte het station op drift en verloor China de controle over het ruimtelab.



Het gebeurt geregeld dat satellieten of delen van draagraketten neerstorten en verbranden in de atmosfeer. Soms komen restanten wel eens neer op land: in 1979 stortten delen van het Amerikaanse Skylab neer in Australië.