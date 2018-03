'Buitenaardse' mummie van Atacama blijkt mismaakt meisje

Het verdroogde lijkje werd in 2003 gevonden in een leren zakje achter een verlaten kerk in de Chileense Atacamawoestijn en is in alles bizar: slechts 15 centimeter groot, met een schedel uitgerekt als een meloen, schuine oogkassen, tien in plaats van de gebruikelijke twaalf ribben en de 'botleeftijd' van een 6- tot 8-jarige. Hoewel onderzoekers jaren geleden al vaststelden dat het dna van het lijkje menselijk is, figureert het in zeker één ufo-documentaire en op diverse mysterie-websites, als bewijs voor intelligent buitenaards leven.



Maar het is een ernstig misvormde foetus, die vermoedelijk na een miskraam of vroeggeboorte is achtergelaten in de woestijn, schrijft een team onder leiding van celbioloog Garry Nolan van de Amerikaanse Stanford Universiteit nu in het vakblad Genome Research. Het kind blijkt in minstens zeven genen defecten te hebben, die kunnen leiden tot groei- en skeletstoornissen met onheilszwangere namen als 'syndroom van Kabuki', 'osteogenesis imperfecta' en 'Greenbergdysplasie'. Afzonderlijk al genoeg voor een ernstig gehandicapt leven, en dit meisje had ze allemaal.