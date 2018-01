'Best zware mannengriep' verdampt onder experts toch weer tot aanstelleritis

Psychologische aspecten

Ook om dat artikel van Sue heb ik hartelijk gelachen. Je moet het alleen niet al te serieus nemen Onderzoeker Lucas van Eijk

Maar daarmee is nog niet gezegd dat de 'mannengriep' bestaat. In Nijmegen onderzocht Lucas van Eijk een kleine groep proefpersonen die hij griepachtige verschijnselen had gegeven door ze te injecteren met een bacterie-bestanddeel: 'Wat opviel, was dat mannen en vrouwen dezelfde mate van klachten kregen. En zo'n gecontroleerd experiment bij de mens is natuurlijk hoogwaardiger bewijs dan proefdieronderzoek of anekdotes uit de literatuur.'



In Zweden deed John Axelsson van het Karolinska Institutet hetzelfde experiment: het enige sekseverschil dat hij vond, was dat mannen met griepverschijnselen vaker zuchten. Een teken dat mannen hun symptomen anders uiten dan vrouwen, mailt hij desgevraagd: 'We denken dat er geen medische, maar psychologische aspecten in het spel zijn. Eerlijk gezegd geloof ik niet dat Sues argumenten de mannengriep verklaren.'