'Al ons gemopper over de falende zorg had zin gehad en het belang daarvan zag ik terug bij deze dakloze man'

'Hij werd hier op een ochtend binnengebracht, verwaarloosd, vreselijk in de war en onder de builen door een valpartij. Nachtenlang had hij op een bankje buiten gezeten, zonder besef van tijd. Zijn broek was nat, hij bleek incontinent. Ooit had hij een baan gehad, een huis en een vrouw, maar ergens was het mis gegaan. Veertig jaar geleden was hij naar Rotterdam gekomen als gastarbeider, hij had in een fabriek gewerkt, belasting betaald en toen, ver na zijn pensioen, was hij zijn huis kwijtgeraakt.