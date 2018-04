'16 procent van de hoogbegaafden in Nederland haalt een universitair diploma' - klopt dit wel?

We willen niet dat discussies vervuild worden met cijfers die ooit eens zijn geroepen en waarvan niemand de oorsprong kent Noks Nauta, Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen

We komen het getal onder meer tegen in een promotiefilmpje van de inmiddels failliete Leonardo Stichting, waar de Leonardoscholen onder vielen, scholen voor hoogbegaafde kinderen.



Initiatiefnemer van de stichting, Jan Hendrickx, laat weten 'in 2007 bij de start van het Leonardo-onderwijs [het getal] vaker [te hebben] gebruikt in lezingen.' Het onderliggende onderzoek is hij kwijt, mailt hij.



Het cijfer is Nauta een doorn in het oog. 'Begrijp me niet verkeerd. We vinden dat er meer aandacht moet zijn voor de behoeften van hoogbegaafden in het onderwijs. Maar we willen niet dat discussies vervuild worden met cijfers die ooit eens zijn geroepen en waarvan niemand de oorsprong kent.' Nauta heeft lang tevergeefs gezocht naar de oorsprong van dat getal. Ze vermoedt dat het dateert uit de jaren zeventig.