Wat kun je doen als je niet terug naar kantoor wilt?

Maar wat als je werkgever ervan uitgaat dat je gewoon elke dag om 9 uur achter je bureau op kantoor zit? Mag je dat weigeren? Beeld Matteo Bal

Ondanks al het geklaag over eindeloze videovergaderingen en de torenhoge energierekening, beviel vanuit huis werken de meeste werknemers toch wel. Lang niet alle mensen zitten er dan ook op te wachten weer op kantoor te werken. Uit onderzoek van TNO blijkt dat 43 procent van de 8.000 ondervraagde werknemers de helft van de tijd wil thuiswerken en de helft op kantoor wil zitten. Een op de drie werknemers blijft zelfs het liefst volledig thuiswerken.

Maar wat als je werkgever ervan uitgaat dat je gewoon elke dag om 9 uur achter je bureau op kantoor zit? Mag je dat weigeren?

Dit zeggen de experts

In principe moet je gewoon komen opdraven als de baas dat wil. ‘Juridisch gezien kan een werknemer namelijk niet zomaar eisen dat-ie mag thuiswerken,’ zegt Suzanne Meijers, arbeidsrechtadvocaat en auteur van het boek Geen gedoe met personeel (2020).

Op basis van de Wet flexibel werken, die geldt voor bedrijven van tien werknemers of meer, mag een werknemer wel vrágen of thuiswerken mag, maar een werkgever kan dit verzoek afwijzen. Daar hoeft de baas geen reden voor te geven, een simpel ‘nee’ is voldoende.

‘Werknemers zijn inmiddels gewend aan thuiswerken en zien er de voordelen van. Dus ik snap dat ze geen zin hebben om volledig terug naar kantoor te gaan, maar alleen maar thuis blijven werken is óók geen goed idee’, zegt Aukje Nauta, psycholoog en bijzonder hoogleraar ‘Enhancing individuals in a dynamic work context’ aan de Universiteit Leiden. Ze legt uit: ‘Uit verschillende onderzoeken blijkt dat mensen die meer dan de helft van de week thuis werken, terwijl collega’s wel op kantoor zijn, worden overgeslagen bij leuke projecten en promoties.’

Vrijdagmiddagborrel

Een beetje zin maken dus, om toch deels terug naar kantoor te gaan. ‘Dat werkt het beste door gezellige dingen af te spreken. Vraag of de collega waar je het goed mee kunt vinden op dezelfde dag naar kantoor komt. Ga weer lunchen met het team of herstel de vrijdagmiddagborrel in ere’, zegt Nauta.

Hoe vaak je precies naar kantoor gaat, kun je afstemmen met je werkgever. ‘Sommige bedrijven hebben hier een algemeen beleid voor ontwikkeld, maar dat vind ik geen goed idee, want iedereen heeft andere behoeftes’, zegt Nauta. ‘Als werknemers hier individuele afspraken over kunnen maken met hun leidinggevende, voelen ze zich bovendien meer gewaardeerd, waardoor ze gemotiveerder zijn en beter presteren. Het is dus ook in het voordeel van de werkgever om hierover te praten.’

Zie dat gesprek als een onderhandeling. Bepaal als werknemer vooraf wat je ideale uitkomst is en wat je minimaal wilt bewerkstelligen. Bijvoorbeeld: je wilt het liefst drie dagen per week thuiswerken, maar in ieder geval één.

Nauta adviseert om zo eerlijk mogelijk te zijn over je beweegredenen om deels thuis te blijven werken, omdat je dan de grootste kans hebt dat je tot een oplossing komt waar beide partijen blij mee zijn. ‘Net als bij elke onderhandeling is dit gesprek een kwestie van geven en nemen. Het is bijvoorbeeld niet handig om te vergaderen als iedereen op kantoor is en jij als enige thuis zit, dus misschien moet je dan toch op maandag naar kantoor komen’, zegt ze.

File

De hoogleraar adviseert ook om bij jezelf af te vragen waarom je niet terug naar kantoor wilt. Wil je niet meer in de file staan? Dan kun je wellicht afspreken om later te beginnen of eerst een uurtje thuis te werken en daarna naar kantoor te komen. Ook kan het helpen om af te spreken dat je je targets haalt, maar zelf mag weten wanneer je werkt. Zo kun je een keer eerder weg om de kinderen van school te halen en een andere keer langer te werken.

Probeer je tijdens de onderhandeling te verplaatsen in de werkgever. De baas wil werknemers op kantoor zien, maar wil ook dat mensen tevreden zijn, omdat ze dan beter presteren en zich minder snel ziek melden. Speel daarop in en zeg niet dat je tussendoor een wasje wil draaien, maar wel dat je energieker wordt van deels thuiswerken. En als je je goed voelt, kun je je beter inzetten voor de organisatie.