Wat kun je doen als je na je vakantie geen zin meer hebt in je werk? Beeld Matteo Bal

Het post-holiday-syndrome of de post-vakantiedip, wordt de knoop in de maag aan het einde van de vakantie ook wel genoemd. Wetenschappers van de Universiteit van Granada introduceerden die term in 2007. Andere symptomen: vermoeidheid, een verhoogde hartslag en psychische klachten. Volgens de Spaanse onderzoekers heeft zo’n 35 procent van de werknemers er last van.

‘Tijdens een vakantie kijk je met meer afstand naar je leven en dus ook naar je werk’, verklaart Marlène Langbroek, loopbaancoach en schrijver van het boek Wat wil ik nu echt? (2020). ‘Het is dus niet voor niets dat september en januari piekmaanden zijn voor loopbaancoaches en recruiters.’

Hoewel je na je vakantie misschien het liefst zo snel mogelijk ontslag wil nemen, is dat niet altijd nodig. Vraag jezelf af wat je mist in je huidige werk, adviseert Langbroek. Misschien heb je meer behoefte aan feedback of word je gek van de drukte in de kantoortuin. Bespreek of dat mogelijk is bij je huidige werkgever.

Je verveelt je

Kijk je elk uur op de klok, omdat je je werk inhoudelijk saai vindt geworden? Bespreek dan of je je takenpakket kunt aanpassen. Langbroek: ‘Wie onderprikkeld is en het werk op de automatische piloot doet, raakt gedemotiveerd. Je gaat er slechter van presteren en hebt het idee dat je werk niet zoveel voorstelt. Dat is funest voor je zelfvertrouwen.’

Als het niet mogelijk is de inhoud van je werk aan te passen, is het slim toch eens een vacaturesite te bekijken, zegt Jaap van Muijen van de Nyenrode Business Universiteit. ‘Meer uitdaging’ is een van de belangrijkste redenen voor werknemers om een nieuwe baan te zoeken. Dat blijkt uit verschillende onderzoeken, waaronder het Nationaal Salaris Onderzoek van Intermediair en Nyenrode, waarbij de hoogleraar psychologie vorig jaar betrokken was.

Ontevreden over je salaris

Wie nog wel tevreden is over de inhoud van de baan, maar niet over het salaris, kan onderhandelen, maar daar moet je volgens Van Muijen niet te veel van verwachten. ‘3 procent loonsverhoging is al veel, terwijl je bij een nieuwe werkgever veel grotere stappen kunt maken.’

Geld is verreweg de belangrijkste reden waarom mensen van baan switchen, blijkt uit het Nationaal Salaris Onderzoek. In de horeca, detailhandel en journalistiek is de bereidheid om van werkgever te veranderen voor meer geld het grootst. Maar Van Muijen verwacht dat ook in andere branches. ‘Natuurlijk spreekt uit een goed salaris waardering, maar het is nu ook pure noodzaak. Je hebt door de inflatie meer geld nodig om je rekeningen te betalen, boodschappen te doen of een huis te kopen.’

Hij heeft daarom ook een tip aan werkgevers die in deze krappe arbeidsmarkt moeite hebben met het behouden van personeel: ‘Betaal ze goed, dan is de kans het kleinst dat ze vertrekken.’