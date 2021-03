Steeds meer vrouwen gaan ondernemen: ‘In het begin werkte ik harder dan ooit’

Feride Tosun Beeld Annebel Eppinga

Feride Tosun (32) werkte 6,5 jaar in loondienst bij een advocatenkantoor toen ze in 2019 haar eigen advocatenpraktijk startte. De strafrechtadvocaat wilde meer vrijheid omdat ze pas moeder was geworden.

‘Mijn dochter was nog maar acht maanden oud, ik had een vast contract, net een huis gekocht. Daarom kreeg ik wel de vraag of ik zeker wist dat ik wilde gaan ondernemen. Zelf had ik er vertrouwen in, want ik had genoeg cliënten. Ook wist ik dat als het nodig was, ik heus wel weer een baan in loondienst zou vinden.

‘Ik was vooral op zoek naar efficiëntie en flexibiliteit. Het leek me fijn om zelf mijn tijd te kunnen indelen en af en toe vanuit huis te werken. Nou, ik werkte in het begin harder dan ooit, negentig tot honderd uur per week. Ik had niet verwacht dat er zo ontzettend veel administratieve rompslomp bij komt kijken. In loondienst had ik een secretaresse, nu moest ik alles zelf doen.

‘Bijna twee jaar later is het me eindelijk gelukt om efficiënter en flexibeler te werken. Zodra het kon heb ik een secretaresse aangenomen. Ook heb ik een student-stagiaire en een juridisch medewerker in dienst en binnenkort een advocaat-stagiaire.

‘Echt vrij nemen lukt me nog niet. Ik probeer wel tijd in mijn agenda te blokken, maar je weet gewoon niet wanneer je cliënt wordt aangehouden. Twee weken geleden was ik met mijn familie een paar dagen in een vakantiehuis. Toen kwam er een melding: gewapende overval. Hing ik toch weer de hele dag aan de telefoon. Mijn familie is het gewend. De eerste dag werden er al grappen gemaakt, of ik niet moest werken en wat er met me aan de hand was. Gelukkig steunen ze me altijd.’

Monique van Rees (45) richtte in 2016 haar verloskundige praktijk Tolmiea op in Rotterdam. Daarvoor was ze als zzp’er waarnemer bij andere praktijken. Ook werkte ze kort in loondienst voor een ziekenhuis.

Monique van Rees

‘Als verloskundige word je opgeleid om zelfstandig te werken en keuzes te maken. In het ziekenhuis miste ik die verantwoordelijkheid. Daar werkte ik volgens vaste protocollen en er is een enorme hiërarchie.

‘Na een tijdje als zelfstandige te hebben gewerkt, als waarnemer bij verschillende praktijken, wilde ik meer vastigheid en ben ik voor mezelf begonnen. Een risico; ik ben alleen, dus ik heb niemand om financieel op terug te vallen. Maar het is zonde als je het daarom niet durft. Tegen anderen zeg ik altijd: maak een goed plan en volg je hart.

‘Weet wel: het is hard werken als je voor jezelf begint. Ik ben nu meer dan een verloskundige, ik moet ook nadenken over de naamsbekendheid van de praktijk en contracten vastleggen met verzekeraars. Ik heb zelf geen kinderen, maar de praktijk is mijn kind. Je kind laat je nooit alleen en ik ben dus nooit vrij.

‘Het helpt wel dat er inmiddels iemand bij is gekomen, Laura ten Pierik. We zijn een maatschap en kunnen de verantwoordelijkheid nu delen. Ook hebben we een verloskundige in loondienst en we hebben een vaste waarnemer. Een goed team om je heen, van mensen die je kunt vertrouwen en die zich ook verantwoordelijk voelen, is zo belangrijk voor een ondernemer. Dankzij hen kan ik nu toch af en toe rust nemen.’

Samira Dahmani (36) werd vrij snel na haar studie ondernemer. Inmiddels is ze al meer dan tien jaar eigenaar van wellnesscentrum Reloadclub in Amsterdam. Sinds 2017 is ze mede-eigenaar van restaurant de Couscousbar.

Samira Dahmani

‘Ik ben begonnen met ondernemen in een uitdagende tijd, midden in de vorige economische crisis. Ik kon geen baan vinden, maar ik kan ook niet stilzitten, dus begon ik voor mezelf.

‘Na jaren gewerkt te hebben aan de Reloadclub, wilde ik meer. Ik raakte in gesprek met Nadia Zerouali. Omdat we zelf Marokkaans zijn, was het logisch dat we ons gingen richten op couscous. Ons doel: dat Nederlanders ’s avonds niet alleen maar denken aan pizza, pasta of sushi, maar ook aan couscous.

‘Als ondernemer kan ik al mijn creativiteit kwijt, maar het is ook hard werken. Ik hoor wel eens dat mensen gaan ondernemen omdat ze niet voor een baas willen werken, maar dat is geen goede reden om voor jezelf te beginnen. Het is namelijk echt niet zo romantisch als het lijkt. Ik kan mijn werk niet uitzetten. Het gaat steeds beter, maar het blijft een van de grootste uitdagingen. De eerste negen jaar is het bijvoorbeeld niet gelukt om écht vrij te nemen. De afgelopen anderhalf jaar ben ik strenger voor mijn agenda. De zondag is nu mijn vrije dag. Ik kan tijd om op te laden nu ook zien als onderdeel van mijn werk, omdat ik door rust weer een betere ondernemer word.’

Nanne van der Leer (32) was marketingdirecteur, maar tijdens een vakantie op Bali ontdekte ze dat ze zichzelf al jarenlang voorbijliep. Uiteindelijk besloot ze haar hart te volgen en ondernemer te worden. Ze runt nu meerdere bedrijven, waaronder het platform Lief Leven en Beebalm Care, een organische lippenbalsem met een missie.

Nanne van der Leer

‘Lief Leven begon als Instagramaccount met gedichtjes, als hobby. Pas toen ik na jaren zag hoeveel mensen ik er eigenlijk mee bereikte, durfde ik er echt voor te gaan. Inmiddels is het uitgegroeid tot een platform met een sociale missie en producten als accessoires, sieraden en online coaching.

‘In loondienst heb ik veel geleerd. Ik werkte bij grote corporate organisaties. Daar werd pensioen voor me geregeld, opleidingen, een auto, noem maar op. Maar ik miste de autonomie. Het begon me ook tegen te staan dat je wordt geacht van negen tot vijf op kantoor te zijn.

‘Nu begin ik mijn werkdagen soms door eerst lekker een uur over het strand te wandelen. Daarna mediteer ik en dan begin ik pas. Ik werk niet minder hard en misschien zelfs wel meer uren, maar het vraagt minder energie en ik blijf beter in balans. Hierdoor heb ik meer te geven.

‘Het enige wat ik soms mis is structuur en schouderklopjes. Als ik mijn targets haalde, kreeg ik een compliment of bonus. Er zit niemand boven de ondernemer die zegt ‘goed gedaan’. Gelukkig kan ik met mijn team en vriend wel goed successen vieren.

‘Ik denk vaak aan mijn oma, zij heeft nooit de kans gehad om te doen wat ze wilde. Het is honderden jaren zo geweest dat vrouwen geen gelijke rechten hadden. We mogen heel trots zijn op wat we in twee generaties tijd al hebben bereikt, maar we zijn er nog niet.’