Sparen gaat het beste ongemerkt. Zo doe je dat

Beeld Sophia Twigt

Beginnen met geld kan op alle leeftijden. Sommige mensen krijgen al vanaf hun vijfde een gedegen financiële opvoeding, meestal met een grappig spaarpotje. Anderen (ik) zien op hun 36ste het licht, als ze zich realiseren dat ze geen pensioen hebben. Ik krijg ook mails van mensen die rond hun 70ste voor het eerst de behoefte voelen om iets opzij te zetten.

Hoe oud ook, de eerste stap is altijd hetzelfde: sparen. Voordat je begint met gevorderde concepten als beleggen, hypotheken of tonnair worden, moet je geld overhebben. Maar hoe maken we sparen leuk? Vroeger kwam de lol van de spaarrentes. Die tijd is voorlopig voorbij. De rentes stijgen nu wel weer, maar dat geldt vooral voor leningen en hypotheken.

De rente op spaardeposito’s, waarbij spaargeld voor langere tijd vaststaat, is al wel iets gestegen. Bij Nationale Nederlanden krijg je nu 1,1 procent rente als je je geld 5 jaar vastzet. Andere banken gaan nog iets hoger. Op de site van spaarbemiddelaar Raisin kan je rentes en voorwaarden vergelijken.

Spaaruitdagingen

Als je online gaat zoeken, dan vind je veel ‘spaarchallenges’. Dat zijn motiverend bedoelde uitdagingen, waarbij je iedere week een bedrag moet sparen. De ene keer staat het bedrag vast, de andere keer is het willekeurig, bijvoorbeeld de maximumtemperatuur van de dag. Hoe heter, hoe sneller je rijk wordt.

Ik hou daar niet zo van. Sparen moet juist ongemerkt gaan. Eén keer iets instellen, uitloggen en als je een jaar later weer kijkt, blijk je opeens nog ergens honderden euro’s te hebben liggen. Hoe heerlijk is dat?

De meest simpele vorm van ongemerkt sparen is de automatische overschrijving. Bij elke bank kan je periodiek een bedrag opzijzetten. Tip: doe dit niet aan het einde, maar aan het begin van de maand. Zo dwing je jezelf de rest van de maand rond te komen van wat er overblijft. Nog een tip: open een rekening bij een andere bank. Daarmee vertraag je potentiële opnames en leg je een slotgrachtje rond je spaargeld.

Pinsparen

Pinsparen is een manier om echt ongemerkt te sparen. Onder andere ABN Amro en Bunq bieden het aan. Elke keer als je pint, schrijft de bank een klein bedrag naar je spaarrekening. Dat kan een percentage zijn van het aankoopbedrag, een afronding daarvan, of een vast bedrag. De bedragen zijn vaak zo klein, dat je er niks van merkt. Ideaal. Pinbeleggen bestaat overigens ook.

Spaarzegels

Net zo ongemerkt, en even leuk, is het sparen van koopzegels. Elke grote supermarkt doet dit tegenwoordig, voor de klantenbinding. Voor elke euro die je uitgeeft, mag je een zegel kopen (vaak voor 10 cent). Dit gaat volautomatisch via je klantenkaart. Als je een spaarkaart vol hebt, kan je die laten uitbetalen. Bij de Albert Heijn betaal je bijvoorbeeld 49 euro voor een volle spaarkaart. Ze betalen je 52 euro uit, als je hem inlevert. Dat is 6 procent rente. Gratis geld, zoals dat heet. COOP en Jumbo hebben een iets lager rendement, Plus iets hoger. Het zijn allemaal kleine beetjes, maar vele kleine beetjes worden snel een hele hoop.

Journalist Vincent Kouters maakt (be)sparen en beleggen simpel. Zelf een vraag? Mail dan naar geldvoorbeginners@volkskrant.nl.