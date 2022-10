‘Op mijn buitenlandse spaarrekeningen krijg ik meer rente’

Dankzij bespaartrucs houdt Post iedere maand geld over dat hij op zijn buitenlandse spaarrekening zet. Beeld Sophia Twigt

PASPOORT Naam: Jeffrey Post

Leeftijd: 38

Werk: Teamleider op een middelbare school

Inkomen: 3.500 euro netto

Vaste lasten: 2.200 euro (samen met vriendin)

Boodschappen: 500 euro (samen met vriendin)

Woonsituatie: Woont samen met vriendin (interieurarchitect) en twee kinderen

Inkomen

‘Ik werk 36 uur per week op een middelbare school in Amsterdam als teamleider leerlingzaken en ondersteuningscoördinator. Dat houdt in dat ik leidinggeef aan het team dat leerlingen extra ondersteunt en aan de leerlingenadministratie; ik ben de schakel tussen die teams en de directie.

‘De werkdruk is hoog, maar ik heb wel om de zes à zeven weken vakantie. Ik krijg een tegemoetkoming voor de sportschool en er is een fietsenplan, dus de secundaire arbeidsvoorwaarden zijn goed geregeld. Met mijn salaris ben ik tevreden, het past bij mijn verantwoordelijkheden en ik kan er prima van rondkomen. In het onderwijs werken betekent niet per se dat je weinig betaald krijgt.’

Vaste lasten

‘Onze gezamenlijke vaste lasten zijn nu 2.200 euro per maand. Het meeste geld gaat naar de hypotheek en naar de kinderopvang.

‘Ons energiecontract loopt deze maand af. Het termijnbedrag gaat van 200 naar 550 euro per maand, dat was even slikken. Gelukkig krijgen we binnenkort eindelijk dubbelglas in ons jarendertighuis, hopelijk scheelt dat flink wat stookkosten. We letten al op ons energie- en gasverbruik: we douchen korter, kleden ons in huis warmer aan en laten lichten niet onnodig branden. Verder luisterden we veel radio via de tv, maar dat kost best wat stroom, dus die laten we niet meer de hele dag aanstaan.’

Sparen

‘Zodra ik mijn salaris krijg, wordt er automatisch 100 euro naar mijn spaarrekening overgemaakt. De meeste maanden komt er meer binnen dan ik uitgeef, dan spaar ik wat er overblijft aan het einde van de maand. Mijn vriendin en ik zetten voor onze kinderen geld opzij, dat ze krijgen als ze 18 zijn.

‘Ik heb naast een Nederlandse bankrekening ook een Franse en Spaanse, vanwege de hogere rente: 0,40 en 0,65 procent. Nog steeds niet veel, maar meer dan de 0,01 procent in Nederland. De banken vallen onder het depositogarantiestelsel, dus mochten ze failliet gaan, dan krijg ik gewoon mijn geld terug.’

Beleggen

‘Hoewel ik vrij voorzichtig ben met geld, heb ik vorig jaar toch een beleggingsrekening geopend, waar ik elke maand 100 euro op stort. In het begin had ik een lekker rendement, maar door alle gebeurtenissen in de wereld is het resultaat nu dramatisch. Maar ik raak niet in paniek: beleggen doe ik voor de lange termijn, ik laat het geld voorlopig gewoon op die rekening staan.’

Boodschappen

‘In het weekend bedenken mijn vriendin en ik samen wat we de komende dagen willen eten. We kijken dan naar de bonusaanbiedingen en naar seizoensgroenten, want die zijn vaak voordeliger. Sinds de boodschappen zoveel duurder zijn geworden, kopen we nauwelijks meer A-merken en minder vlees.

‘We hebben AH-premium, dat kost 12 euro per jaar, maar we krijgen dan wel extra korting op biologische producten en persoonlijkere bonusaanbiedingen. Ook sparen we koopzegels, daar krijg je 6 procent rente op. (Bij elke euro die je uitgeeft, kun je voor 10 cent een zegel kopen. Bij een vol boekje heb je 49 euro uitgegeven, maar ontvang je 52 euro, red.). Altijd leuk als er weer een boekje vol is, dan betalen we de boodschappen daarvan.’

Vakanties

‘We gaan zo’n drie keer per jaar op vakantie, inclusief korte tripjes. We zijn een paar keer naar dezelfde camping geweest en sparen daar punten die we kunnen inwisselen voor gratis overnachtingen.

‘Grote aankopen en vliegtickets koop ik altijd met mijn American Express-creditcard. Vanwege de aankoopverzekering, maar ook omdat ik dan punten spaar waarmee ik weer goedkoop kan vliegen.’

Vroeger thuis

‘Mijn ouders zijn allebei met pensioen. Mijn vader werkte ook in het onderwijs, mijn moeder in de zorg. Over geld hadden we het eigenlijk nooit, we hadden het goed.

‘Ik heb van huis uit meegekregen dat je je geld maar één keer kunt uitgeven. Nog steeds vraag ik me bij elke aankoop af of ik het écht wil. Een tijdje geleden wilde ik wel een smartwatch, maar toen dacht ik: kost toch weer geld, ik heb ’m niet echt nodig, laat maar.’