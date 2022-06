Na corona kantoormoe? Zo verlaat je je werkgever

Na de coronaperiode terugkeren naar kantoor valt niet voor iedereen mee, zelfs als de werkgever ruimte biedt om thuis te werken. Je zou in de verleiding kunnen komen om voor jezelf te beginnen of om er helemaal mee op te houden.

Het is een goede tijd om voor jezelf te beginnen. Je kunt beter nu de stap zetten dan nog jaren wachten. In veel sectoren is er een grote vraag naar personeel. Zelfstandig werken wordt nog altijd fiscaal gestimuleerd met de zelfstandigenaftrek: een belastingkorting van 6.310 euro voor wie minstens drie dagen per week in eigen dienst actief is. Deze aftrek wordt de komende jaren flink afgebouwd.

Ga onderhandelen met de werkgever. Gebruik hem als springplank. Misschien wil hij je wel voor sommige projecten blijven inhuren nadat je vertrokken bent. Of hij wil je graag houden en vindt het niet erg als je naast je huidige baan iets anders gaat doen, bijvoorbeeld door een dag minder te werken. Of er komt een reorganisatie aan, waardoor je kunt vertrekken met een transitievergoeding.

Komt de AOW-leeftijd al in zicht? Er is een interessante regeling waar werknemers vlak voor hun AOW gebruik van kunnen maken. Met de verruimde Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) krijg je van de werkgever drie jaar lang 22.000 euro per jaar. Dat staat ongeveer gelijk aan het minimumloon en het bedrag is niet afhankelijk van het aantal uren dat je nu werkt. Je gaat uit dienst en mag daarna niet meer voor je werkgever werken. Er zijn ook werkgevers die als eis stellen dat je helemaal moet stoppen met werken.

RVU is een wettelijke regeling waarvan je ook gebruik kunt maken als de regeling niet in de cao is opgenomen. En je kunt altijd onderhandelen met de werkgever over een hogere uitkering. Er gelden wel beperkingen: je moet voor 1 januari 2029 de AOW-leeftijd bereiken. In de praktijk betekent dat dat je vóór 1 januari 1962 geboren moet zijn of zelfs voor 1 oktober 1961 als de AOW-leeftijd binnenkort verder opschuift. De regeling mag niet eerder ingaan dan 36 maanden voor de AOW-datum.

Je kunt de RVU-uitkering aanvullen door je pensioen eerder te laten ingaan. Het is sowieso goed om je pensioenfonds te raadplegen en te kijken op mijnpensioenoverzicht.nl wat de gevolgen zijn van eerder stoppen.

De vrijheid lonkt, maar de praktijk is weerbarstig. Begin met droogzwemmen. Ga eerst een cursus voor ondernemers volgen. Praat met andere ondernemers, ook over vervelende klanten of klanten die niet betalen. En als je het al moeilijk vindt om met je eigen baas te onderhandelen, hoe moet dat dan als je voor jezelf werkt? Als buitenstaander leg je minder gewicht in de schaal.

Of neem een sabbatical van een paar maanden als je wil stoppen met werken. Blijft de energie stromen of zakt het in? Als je actief blijft, kun je soms wat bijverdienen. Dat scheelt ook financieel.

Reinout van der Heijden is hoofdredacteur van de Geldgids

Zelf een vraag? Geldvraag@volkskrant.nl