Minder Werken podcast: Hoe blijf je creatief op je werk?

Hoe blijf je creatief als je een drukke baan hebt en je constant denkt aan alle taken die nog afgerond moeten worden? In deze aflevering van De Minder Werken Podcast hebben we het over creatief zijn in je werk. Wat werkt wél en wat moet je vooral niet doen? (spoiler: een groepsbrainstorm.)