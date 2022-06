Koop géén mobiele airco en andere tips tegen de hitte op het thuiskantoor

Hitteplan voor je thuiskantoor. Beeld Matteo Bal

Wie (deels) thuis werkt, komt misschien in de verleiding om een mobiele airco te kopen. De hitte is niet bevorderlijk voor de concentratie en werkt duizeligheid en misselijkheid in de hand. Logisch dus dat we op zoek gaan naar verkoeling. Maar een airco is natuurlijk niet erg milieuvriendelijk en daarnaast erg prijzig. Gelukkig zijn er ook andere middelen om het hoofd koel te houden.

Dit artikel verscheen eerder op Intermediair.nl

Géén fles water voor de ventilator

De meeste tips zijn bekend: ramen tegen elkaar openzetten om het door te laten tochten, overdag zo veel mogelijk de gordijnen dicht om de warmte buiten te houden en een ventilator gebruiken. (De Volkskrant testte de beste). Overigens kun je de vaak gehoorde tip om er een fles bevroren water voor te zetten beter niet toepassen. Het zorgt heel even voor verkoeling, maar erg efficiënt is het niet.

Wat je dan wel kunt doen? Met name zonwering aan de buitenkant van de ramen is een effectief en vrij eenvoudig middel, zegt Mariken Stolk van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal. ‘Daarnaast is het belangrijk om alle onderdelen van je huis – muren, dak, ramen en vloer – goed te isoleren. Zo hou je niet alleen de warmte binnen op koude dagen, maar zorg je er ook voor dat de hitte minder goed je huis in komt. Spouwmuurisolatie is een heel rendabele investering. Nadeel is wel dat als de hitte eenmaal in je huis zit, die ook minder snel weggaat.’

Als je een plat dak hebt, kan een groen dak ook verkoeling bieden. Zo kun je er sedum op laten groeien. Wat ook al helpt, is een zwart dak wit schilderen, zegt Stolk. ‘In zuidelijke landen wordt er al langer voor wit gekozen. In Nederland is de bouw er nog erg op gericht om de warmte vast te houden, maar nu, met steeds hetere zomers, is dat minder ideaal.’ Het KNMI constateerde in 2017 al dat de zomers steeds heter worden.

Planten tegen de gevel

Niet alleen je dak laten begroeien helpt, sowieso is groen rondom je huis een goed idee, zegt Stolk. Laat bijvoorbeeld planten tegen je gevel aan groeien en zorg voor zo min mogelijk stenen in de tuin, want die warmen erg op.

Mocht dat allemaal niet werken en een airco nog de enige oplossing zijn, koop dan liever geen mobiele airco. ‘Een vaste airco is veel effectiever en zuiniger’, zegt Stolk. ‘Door de airco niet te laag in te stellen, hou je het verbruik zo laag mogelijk. Als de airco gebruikmaakt van zonne-energie van je eigen zonnepanelen, is dat helemaal mooi. Ook is het belangrijk om hem alleen aan te zetten in kamers waar je bent.’

Zorg ervoor dat de airco professioneel wordt geïnstalleerd, zegt Stolk. ‘Er zit koudemiddel in en dat zijn heel sterke broeikasgassen. Het is dus belangrijk dat er bij de installatie geen koudemiddel lekt. Ook als ze worden afgedankt, moet de demontage door een monteur gebeuren.’

Maar wie dacht dat de werkgever die airco moet betalen, komt bedrogen uit. ‘We hebben in Nederland een arbo-wetgeving waarin allerlei regels worden gesteld aan het kantoor’, zegt arbeidsrechtadvocaat Koos Weijers. ‘Sinds 2012 wordt daarin ook gesproken over plaatsonafhankelijke arbeid, waar thuiswerken onder valt. Hierin staat dat de werkgever de plicht heeft om ook een veilige werkplek thuis te creëren.’ Maar wat is nou veilig?

Geen onredelijke eisen

In het arbeidsomstandighedenbesluit wordt bijvoorbeeld gerept over beeldschermregels, hoe groot het bureau moet zijn, hoe ver de computer van je stoel af moet staan, enzovoorts, legt Weijers uit. ‘Daar zijn allemaal regels voor en die gelden ook voor thuis. Indien nodig moet de werkgever daarvoor kosten maken. Dat zijn geen onredelijke eisen – sterker nog, de arbeidsinspectie kan zelfs thuis komen controleren.’

Maar of de werkgever ook moet zorgen voor een koel thuiskantoor? Dat is lastiger, zegt Weijers. ‘Een bureau heb je redelijkerwijs nodig, want dat gebruik je elke dag. Een airco daarentegen maar een paar keer per jaar. Daarnaast is de arbo-wet bedoeld ter voorkoming van letselschade. Van een verkeerde stoel kun je blijvende rugklachten krijgen, maar van hitte krijg je hooguit hoofdpijn. Ben je dan als werkgever verplicht om voor die paar dagen per jaar hoge kosten te maken? Dat gaat te ver.’

Daarnaast is thuiswerken natuurlijk niet verplicht. Als het te heet is, kun je naar kantoor. De echte oplossing voor hitte in het thuiskantoor is misschien dus toch: ga een dagje afkoelen op het werk.