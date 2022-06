Is dit een goed moment om te beginnen met beleggen? Ja, maar maak wel een plan

De beurs is flink gezakt. Is dit een goed moment om te beginnen met beleggen? Dit is een vraag die ik veel krijg nu. Momenteel staan de belangrijkste beurzen en aandelen lager dan een jaar geleden. Gemiddeld genomen zijn ze rond de 20 procent gezakt sinds begin dit jaar. Het lijkt aantrekkelijk om gebruik te maken van deze forse dip. Het antwoord op de vraag is: ja, het is op zich een goed moment om te beginnen met beleggen. Maar niet om die reden. En alleen als je goed voorbereid bent.

Om met die voorbereiding te starten. Voordat je begint, moet je voor jezelf duidelijk hebben waarom je wilt beleggen. Daar kunnen allerlei redenen voor zijn. Misschien wil je wat extra’s voor je pensioen. Of wil je überhaupt een pensioen, als freelancer. Of je wilt ooit vermogen hebben om je kinderen te helpen of een bedrijf te beginnen. Of misschien hou je van een uitdaging en probeer je financieel onafhankelijk te worden. Dat kan allemaal.

Beleggen moet onderdeel zijn van een groter geldplan. Een plan waarmee je ver in de toekomst kijkt. Alle foute redenen om te beleggen zijn gericht op de nabije toekomst. Je hoopt even snel een dik rendement te scoren nu de beurs laag staat. De kans dat dit met beleggen lukt, is even groot als in een casino. Beleggen is, als je het goed speelt, een lang en oersaai spelletje. Een dalende beurs is geen reden om te beginnen met beleggen. Deze dalende beurs kan immers nog heel lang door blijven dalen. Dat is een reëel risico.

We zitten momenteel in een berenmarkt. Dat is een markt waarin beleggers pessimistisch gestemd zijn en massaal hun aandelen verkopen, waardoor de prijzen dalen en nog meer beleggers pessimistisch gestemd zullen zijn. Een selffulfilling prophecy dus. Dat kan lang doorgaan en heel pijnlijk worden. In theorie is een berenmarkt goed nieuws voor iedere beginnende belegger, die nog jaren heeft om aan vermogensopbouw te doen. Hoe langer de berenmarkt duurt, hoe langer je aandelen(fondsen) koopt tegen afbraakprijzen. Ooit gaat het weer stijgen en dan zit je geramd.

Maar in de praktijk sta ik nu niet op tafel te juichen. Want wie houdt het vol om maanden, misschien wel jarenlang zijn geld te zien verdampen en aldoor vrolijk door te blijven investeren? Geen enkele beginnende belegger heeft zulke stalen zenuwen.

Toch is nu een prima moment om te beginnen met beleggen, als dat onderdeel is van je plan. Op een spaarrekening wordt je geld door de huidige torenhoge inflatie namelijk ook alleen maar minder waard. En er is geen spaarrente om dat verlies op te vangen. Die daling is echter zo goed als permanent, terwijl de daling van de beurs vrijwel zeker van tijdelijke aard is. Dus wat te doen?

Maak een degelijk geldplan. Investeer maandelijks geld dat je kunt missen en doe dat in verstandige beleggingen, zoals wereldwijd gespreide indexfondsen. Blijf beleggen tijdens dalingen en stijgingen. Negeer al het beursnieuws. Log uit, ga wat leuks doen en vertrouw op de toekomst.

Journalist Vincent Kouters maakt (be)sparen en beleggen simpel. Zelf een vraag? Mail dan naar geldvoorbeginners@volkskrant.nl.