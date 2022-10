Ik wil mijn woning energiezuiniger maken, waar moet ik beginnen?

U bent door uw hoge energierekening wakker geschud en wil uw woning energiezuiniger maken. Waar te beginnen, vraagt u, en wat kost het? Een onmogelijke vraag natuurlijk, maar laten we kijken hoe ver we komen.

Begin met het invullen van de isolatiescan van Milieu Centraal, voorzien van uitleg en video’s. Kijk of er in uw gemeente een energiecoach of een lokale energiecoöperatie is. Daar kunt u iemand bij u thuis uitnodigen die advies geeft en kan zeggen wat het kost. Ik hoorde onlangs van een energiecoach dat het nu lastig is om een schatting te geven van de kosten, omdat de prijzen voor materiaal en personeel zo sterk stijgen. Energiecoaches zijn meestal vrijwilligers – vaak technisch onderlegde ouderen die een cursus kregen op kosten van de gemeente. Maar er zijn ook betaalde specialisten, die maatwerkadvies leveren.

Je leert veel van de ervaring van anderen. Op zaterdag 5 november stellen veel mensen hun duurzaam verbouwde huis open voor belangstellenden. Wie zijn eigen huis heeft verbouwd, doet niets liever dan daarover vertellen en de resultaten laten zien. U kent dat vast wel van verjaardagen. Voer op de website Duurzamehuizenroute.nl een plaatsnaam of postcode in en kijk of er in de buurt huizen te bezoeken zijn.

Onlangs deed de Geldgids een oproep naar lezerservaringen met het isoleren van de woning. Dat leverde interessante meldingen op die ik graag deel. Lezers wijzen er op dat je ISDE-subsidie kunt krijgen: Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing. Sinds april 2022 krijg je zo’n subsidie als je één maatregel doorvoert in plaats van twee. Je kunt een energiebespaarlening aanvragen via het Nationaal Warmtefonds. Verdiep je in de details: je krijgt ook een lening als je een oude cv- of vr-ketel laat vervangen door een hoogrendementsketel. Voor het vernieuwen van een HR-ketel kan dat niet.

Veel woningen van na 1920 hebben een spouwmuur. Vanaf de jaren zeventig zijn die gevuld met isolatiemateriaal, maar vroege isolatie voldoet vaak niet meer. Je kunt dan aan na-isolatie doen, maar uit diverse meldingen blijkt dat dat niet altijd makkelijk gaat. In sommige muren zit asbesthoudend materiaal of de nieuwe vulling laat zich niet goed combineren met de oude. Raadpleeg een specialist, maar verdiep je ook zelf in het onderwerp en stel kritische vragen. Een lezer waarschuwt bijvoorbeeld tegen vloerisolatie met luchtkussens, omdat muizen die kapot kunnen knagen.

Een huis energiezuinig maken is een groot project. Neem er de tijd voor en regel in één moeite door een energielabel. Een geldig label is vanaf dit jaar verplicht als je je woning wilt verkopen en het is lastiger om een koper te vinden voor woningen waar nooit iets aan gedaan is. Energieprijzen kunnen nog lang hoog blijven dus een zuinige woning is een goede investering, ook voor de toekomst.

Reinout van der Heijden is hoofdredacteur van de Geldgids

