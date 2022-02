‘Ik onderhandel over alles, ik heb zelfs mijn huur omlaag gekregen’

Beeld Sophia Twigt

Paspoort Naam: Fieke Sparidaens Leeftijd: 31 Werk: Freelance (business)coach Inkomen: 2.000 euro netto per maand Vaste lasten: 734 euro per maand Boodschappen: 163 euro per maand

Inkomen

‘Begin 2021 werkte ik nog fulltime in mijn communicatiebureau. Daarmee verdiende ik goed – sommige maanden 6.000 euro netto – maar ik maakte werkweken van vijftig uur. Toen ik steeds meer behoefte kreeg aan vrije tijd, ben ik met wat communicatieprojecten gestopt. Nu werk ik zo’n tien uur in de week als businesscoach. Ook heb ik samen met mijn vriend een bedrijf opgezet, Normbrekers, gericht op zelfontwikkeling. Ik verdien nu een stuk minder – zo’n 2.000 euro netto per maand – maar ik ben veel gelukkiger.’

Fieke Sparidaens: ‘Onderhandelen is niet spannend, het is gewoon een gesprek waarin beide partijen hun wensen kenbaar maken.’ Beeld Jamie de Leeuw Photography

Geldstrategie

‘Ik keer mijzelf 1.750 euro per maand uit, daarvan kan ik rondkomen. Mijn vaste lasten zijn laag doordat ik samenwoon met mijn vriend en we veel kosten delen. En doordat ik over alles onderhandel. Zelfs de huur van ons appartement heb ik jaren geleden omlaag weten te krijgen van 850 euro exclusief naar 800 euro inclusief. Toen ik een bank kocht, heb ik bedongen dat ik er gratis een lamp bij kreeg. Ze wilden me alleen een kussen cadeau doen, maar ik hield voet bij stuk. Mijn motto: ik heb niets te verliezen, ik kan alleen maar winnen. Onderhandelen is niet spannend, het is gewoon een gesprek waarin beide partijen hun wensen kenbaar maken.’

Creditcard

‘De helft van het jaar woon ik in Eindhoven, de rest van het jaar ergens anders op de wereld. Lissabon, Kaapstad en Bali zijn favoriete plekjes. Sinds kort betaal ik met een Amerikaanse creditcard. Bij American Express kun je namelijk punten sparen waarmee je korting op vliegtickets krijgt. Dat kan echt veel schelen!’

Pensioen

‘Het geld dat ik maandelijks overhoud, verdeel ik over mijn spaar- en beleggingsrekening. Mijn cryptorekening is mijn pensioen. Deze manier van geld opzijzetten voor later geeft me een beter gevoel dan via een pensioenrekening sparen, omdat ik nu zelf kan bepalen wanneer ik het opneem.’

Vroeger thuis

‘Mijn ouders hebben me vroeger geholpen door mijn rijbewijs en studie te betalen. Van hen leerde ik om me bij elke aankoop af te vragen of ik iets het geld waard vind en of ik het echt nodig heb. Ik heb het natuurlijk niet nodig om elke dag een cappuccino met havermelk te kopen, maar ik vind het het geld waard, omdat het me blij maakt.’

