‘Ik heb anderhalf jaar gespaard en ben gaan reizen, zonder einddatum’

‘Ik had weinig vaste lasten, waardoor ik veel kon sparen.’ Beeld Sophia Twigt

Paspoort Naam: Gieljan Stevelmans Leeftijd: 33 Werk: jurist Inkomen: 3.000 euro netto voor hij ontslag nam Extra: paar duizend euro in cryptomunten Vaste lasten: tussen de 325 en 625 euro per maand Boodschappen: 100 euro per maand

Inkomen

‘Eind 2019 heb ik mijn baan opgezegd om fulltime te reizen. Omdat ik een paar keer werd benaderd door bedrijven ben ik zzp’er geworden. Daarmee verdien ik zo’n 2.500 euro bruto per maand. Het kost me slechts een paar uur per week. De meeste tijd steek ik in de reisblog die mijn vriendin en ik zijn gestart, reislekker.nl. Daarmee verdienen we nog weinig, een paar tientjes per maand. Eenderde geven we aan goede doelen in het buitenland.’

Geldstrategie

‘Toen mijn vriendin en ik in 2018 een sabbatical opnamen om vijf maanden te reizen, hadden we 15 duizend euro per persoon begroot; 100 euro per persoon per dag. Dat ging lang niet op. Het plan was om te sparen voor een koophuis, maar toen we terugkwamen, wilden we dat nog niet. We besloten anderhalf jaar zoveel mogelijk te sparen, om daarna te vertrekken. Zonder einddatum.’

Gieljan Stevelmans spaarde anderhalf jaar lang de helft van zijn salaris. Beeld Gieljan Stevelmans

Spaarmethode

‘Als mijn salaris werd gestort, zette ik de helft, 1.500 euro, op mijn spaarrekening. Dat bedrag had mijn vriendin berekend door een tijd onze uitgaven bij te houden.

‘Wat ook hielp: ik had weinig vaste lasten. Zo betaal ik mijn zorgverzekering in één keer voor het hele jaar – dan krijg je korting en je betaalt minder vermogensbelasting. En mijn vriendin speurde naar goede deals voor boodschappen, bijvoorbeeld via Too Good To Go, een app waarmee je eten dat anders wordt weggegooid voor eenderde van de prijs koopt. Uiteindelijk hebben we bijna al onze spullen verkocht via Marktplaats.

‘Inmiddels heb ik meer dan een ton op de bank. Dat bedrag heb ik natuurlijk niet in anderhalf jaar gespaard, maar in die tijd ging het wel harder. Dankzij mijn klussen als zzp’er en onze lowbudgetreisstijl heb ik nog niet ingeteerd op mijn spaargeld.’

Vroeger thuis

‘Mijn ouders hebben mijn studie en studentenkamer betaald. Hun motto was: nooit méér uitgeven dan je hebt. Zo leef ik nog steeds. Ik heb geen creditcard, alleen een digitale voor het reizen, zodat ik geen onnodige kosten kwijt ben aan wisselkoersen.

‘Omdat er in mijn jeugd geen gebrek aan geld was, heb ik besparen niet van huis uit meegekregen. Pas sinds ik mijn vriendin ken, ben ik hiermee bezig. Dat heeft mogelijk gemaakt dat we nu ons droomleven leiden.’

