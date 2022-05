‘Ik heb afgelopen maand ruim 10 duizend euro verdiend met crypto’

Beeld Sophia Twigt

PASPOORT Naam: Jeroen Breider Leeftijd: 48 Werk: crypto-ondernemer Inkomen: afhankelijk van de koers, afgelopen maand ruim 10 duizend euro netto Vaste lasten: 1.200 euro per maand Boodschappen: 100 euro per maand

Loopbaan

‘Toen ik als klein jongetje leerde drummen, bladerde ik al door boekjes van Pearl Drums Europe, een van de grootste slagwerkfabrikanten ter wereld. Die drumstellen wilde ik bespelen! Er kwam een jongensdroom uit toen ik er later kwam te werken. Maar hoe verder ik doorgroeide, hoe meer verantwoordelijkheden ik kreeg. Ik had veel stress en nauwelijks vrije tijd.

‘Daarom heb ik na dertien jaar zonder plan mijn baan opgezegd. Een kennis vertelde over een blockchainproject. Mensen waarschuwden me: dit is te mooi om waar te zijn. Ik wist nog niet zoveel over blockchain en crypto en besloot me erin te verdiepen. Toen ik ontdekte wat voor mogelijkheden er allemaal zijn, werd ik enthousiast en besloot ik mee te doen met het project.’

Inkomen

‘Het product dat we hebben ontwikkeld, kun je het beste vergelijken met een digitale spaarrekening waar je een flinke rente op krijgt. Ik zet mijn cryptogeld voor een bepaalde periode vast en word daarvoor beloond. Daarnaast is de waarde van deze cryptomunt – de PLC Ultima – veel hoger dan een paar maanden geleden, waardoor mijn geld ook meer waard is geworden. De munt is momenteel zelfs meer waard dan de bitcoin. Afgelopen maand heb ik op deze manier meer dan 10 duizend euro netto verdiend. Natuurlijk fluctueert de waarde (deze week is de koers van de PLC Ultima en vele andere munten fors gedaald, red.), maar de kunst is om bij een daling niet in paniek te raken. Uiteindelijk stijgt-ie weer.

‘Verder leer ik anderen hoe ze geld kunnen verdienen met crypto. Als ze gebruikmaken van ons product, de ‘spaarrekening’, krijg ik een aanbevelingscommissie.’

Geldstrategie

‘Op de bank wordt je geld minder waard door de inflatie en moet je soms zelfs negatieve rente betalen. Crypto zie ik als een ‘tweede been’ om op te steunen, naast het gangbare financiële systeem. Omdat ik niet veel geld uitgeef, houd ik veel over. Dat investeer ik meteen weer in crypto.’

Levensgenieter

‘Vorig jaar vertrok ik voor een week naar Dubai, voor een evenement van ons bedrijf. In Nederland was er een lockdown, dus ik dacht: waarom blijf ik niet? Ik plakte er steeds een week aan vast, totdat een vriendin opperde naar Sri Lanka te gaan. Met een gehuurde Gazelle-fiets verkende ik het eiland, tot ik in het oosten belandde en daar bleef. Het klimaat is hier in deze tijd van het jaar beter dan in het westen van het eiland en het is heerlijk om de dag te starten met een zonsopkomst op het strand. Daarna ga ik surfen of doe ik yoga. De rest van de tijd werk ik aan het bedrijf of geniet ik gewoon van het leven. Eenzaam voel ik me nooit. Het is heel makkelijk om in contact te komen met locals en iedereen is behulpzaam.

‘Het leven is hier een stuk goedkoper dan in Nederland. Ik leef als een god, maar geef weinig uit. Zo ga ik elke dag uit eten of haal iets af. Je kunt al voor 80 cent een curry eten in een restaurant. Soms wil ik wat luxer eten, dan betaal ik misschien 4 euro voor een maaltijd.’

Grootste kostenpost

‘Mijn grootste kostenpost is mijn huis in Venlo. Binnenkort ga ik naar Nederland om op te ruimen en de huur op te zeggen. In Sri Lanka heb ik gemerkt dat ik genoeg heb aan een rugtas en slippers, mijn spullen heb ik niet gemist. En dan: verder reizen, ik weet nog niet waarheen.’

Financiële misser

‘Ik had in 2008 een rekening bij Icesave, al mijn spaargeld stond erop. Het was wel even slikken toen de bank failliet ging. Gelukkig heb ik uiteindelijk alles teruggekregen, doordat de rekening viel onder het depositogarantiestelsel van de overheid. Daarna gaf ik minder makkelijk geld uit, ik wilde het niet weer kwijtraken. Als dit niet was gebeurd, had ik waarschijnlijk al jaren eerder mijn baan durven opzeggen.’

Vroeger thuis

‘Achteraf weet ik dat we het niet heel breed hadden, maar als kind heb ik daar niets van gemerkt. Mijn moeder had altijd bijzondere bespaartrucs. Als iets in de aanbieding was, rekende ze uit hoeveel stuks we moesten kopen om te zorgen dat het totaalbedrag naar beneden werd afgerond, dat scheelde nog een paar cent. Mijn vader werkte als ambtenaar bij de gemeente. Om me te beschermen, zei hij altijd: ‘Gooi niet je oude schoenen weg voor je nieuwe hebt.’ Toch zegde ik mijn baan op zonder plan en dat kwam ook goed.’

